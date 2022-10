Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la sua undicesima giornata e tra le partite più attese spicca Juventus – Empoli di venerdì 21 ottobre 2022 all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45.

La Juventus viene da una buona prestazione mostrata durante il Derby della Mole e quindi farà di tutto per proseguire l’andamento positivo, tuttavia anche l’Empoli viene da una discreta prestazione vincente contro il Monza. Le caratteristiche sono parecchio in svantaggio per l’Empoli, poiché in ventotto precedenti solo quattro volte ha vinto l’Empoli, poi tre pareggi e ventuno successi della Juventus. I bianconeri, però, non stanno passando un bel periodo né in campionato né in Champions, quindi sarà una partita alquanto complessa per entrambe.

Dove vedere la partita?

Juventus – Empoli, quindi, si giocherà venerdì 21 ottobre 2022 a causa dell’impegno dei bianconeri in Champions League. La partita si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con Marco Parolo al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe scendere con il 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco, al centrocampo vi saranno Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie e Kostic mentre in difesa fuori Bremer per infortunio quindi vi saranno Danilo, Bonucci e Alex Sandro ma potrebbe giocare anche uno tra Rugani e Gatti.

L’Empoli, invece, scenderà in campo con il 4-3-1-2 con Destro e Satriano in attacco davanti a Baldanzi. Al centrocampo, invece, spazio per Bandinelli, Henderson e Haas mentre in difesa vi saranno Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik

Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas; Baldanzi; Destro, Satriano

Come vedere Juventus – Empoli se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.