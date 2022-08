La prima giornata di Serie A TIM 2022/23 inizia anche per l’Inter che dovrà recarsi in trasferta a Lecce. La partita Lecce – Inter si giocherà sabato 13 agosto 2022 allo stadio Via del Mare di Lecce con il calcio di inizio fissato per le ore 20:45.

I nerazzurri cercheranno la rivalsa dopo aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana ma aver perso, a causa di una brutta partita di recupero contro il Bologna, lo scudetto lasciandolo vincere ai “cugini” del Milan. Il ritorno di Romelu Lukaku fa ben sperare, ma per prima cosa devono superare lo scoglio Lecce che viene da un’ottima annata in Serie B conclusasi con il primo posto.

Dove vedere la partita?

Lecce – Inter è fissata per sabato 13 agosto 2022, allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce con il calcio d’inizio atteso alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Saranno Ricky Buscaglia e Dario Marcolin a fare la telecronaca della partita per per DAZN, mentre per Sky ci penseranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Il Lecce di Baroni si presenterà in campo con un probabile modulo 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Di Francesco in attacco, Bistovic, Hjulmand e Askildsen al centrocampo e Gendrey, Blin, Cetin e Frabotta in difesa.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, scenderà in campo con l’ormai consueto 3-5-2 con Lautaro e Lukaku in attacco, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu e Gosens al centrocampo e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.