Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 con le ultime partite della fase a girone e tra le più attese vi è certamente Liverpool – Napoli, valevole per il Gruppo A, di martedì 1 novembre 2022 all’Anfield di Liverpool con il fischio d’inizio atteso per le ore 21:00 italiane.

Il Napoli si reca ad Anfield con la qualificazione ormai in tasca grazie alla vittoria di tutte le partite giocate finora. Il Liverpool, tuttavia, si trova a tre punti di distanza dai partenopei e sognano di passare il girone da primi della classe, ma per farlo devono vincere con almeno 4 gol di scarto. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, vinse per 4-1 la sfida contro gli inglesi in casa e vanta una differenza reti di ben +16 rispetto al +9 del Liverpool. Si attende, quindi, un match di alta classe e intensità.

Dove vedere la partita?

martedì 1 novembre ad Anfield a Liverpool con il calcio d’inizio atteso alle ore 21:00 italiane. La partita potrà essere vista sia su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e Liverpool – Napoli, quindi, si giocaad Anfield a Liverpool con il calcio d’inizio atteso alle. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+ . Nel primo caso basterà collegarsi su(numero 206 del satellite),(numero 213 del satellite) e(numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Liverpool scenderà in campo con il 4-3-3 con Salah, Firmino e Darwin Nunez in attacco, Elliott, Thiago Alcantara ed Henderson al centrocampo e Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson in difesa.

Napoli con il medesimo modulo, ma senza troppo turnover. Infatti in attacco vi saranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, al centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in difesa Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera.