Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e in particolare Maccabi Haifa – Juventus valevole per il Gruppo H. La partita si giocherà martedì 11 ottobre 2022 al Sammy Ofer Stadium di Haifa con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:45.

La Juventus va in Israele con l’obiettivo di vincere per raccogliere 3 punti importanti e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Dopotutto i bianconeri hanno vinto la gara di andata senza neanche troppi problemi, pertanto partono con la consapevolezza che la partita di ritorno potrebbe essere assolutamente alla loro portata. Situazione molto complessa per il Maccabi che, invece, dopo tre partite è ancora a quota zero punti pertanto l’unico modo che hanno per sperare nella qualificazione agli ottavi è vincere.

Dove vedere la partita?

Maccabi Haifa – Juventus, quindi, si giocherà martedì 11 ottobre 2022 al Sammy Ofer Stadium di Haifa con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:45. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Maccabi Haifa dovrebbe presentarsi in campo con un modulo improntato sulla difesa, ovvero il 5-3-2. In attacco ci saranno Pierrot e Tchibota, al centrocampo Muhammad, Chery e Abu Fani, mentre in difesa Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg e Cornud.

Juventus che scende in campo, invece, con un 4-3-3 con Di Maria, Vlahovic e Kostic in attacco, Locatelli, Paredes e Rabiot al centrocampo e Danilo, Bremer, Bonucci e Alex Sandro in difesa.