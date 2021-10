Dove vedere Manchester United – Atalanta in TV e streaming

La UEFA Champions League torna in grande stile anche per l’Atalanta che, in veste di capogruppo, si trova ad affrontare il Manchester United all’Old Trafford mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00. Si tratta di un match fondamentale per la squadra di Gian Piero Gasperini che potrebbe provare l’allungo utile per la qualificazione agli ottavi.

Il Manchester United non sta avendo vita facile in campionato, nonostante i grandi acquisti estivi. Infatti i “Red Devils” sono reduci dalla sconfitta per 4-2 al King Power Stadium di Leicester e la squadra di Ole Gunnar Solskjaer non vince in Premier League da un mese. L’Atalanta, al contrario, è tornata a vincere nel campionato Serie A TIM nella trasferta di Empoli.

Dove vedere la partita?

La partita tra Manchester United e Atalanta è in programma mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa sia in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), che in chiaro su Canale 5. Potrete guardare il match anche in streaming grazie ai servizi SkyGo e NOW presenti su tutti i dispositivi mobile, ma anche su PC e laptop. Per il secondo, invece, è disponibile l’applicazione su Smart TV, dispositivi come Amazon Fire TV, Google Chromecast o simili, console e ovviamente dispositivi mobile (tablet e smartphone), PC e laptop. Streaming disponibile gratuitamente anche tramite Mediaset Play. Su Infinity + saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli a fare la telecronaca, mentre su Sky ci penserà Federico Zancan, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il Machester United dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo unica punta d’attacco. Sulla trequarti il tridente composto da Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho mentre al centrocampo dovrebbe esserci il duo Pogba e McTominay. Infine in difesa spazio per Wan Bissaka, Varane, Lindelof e Alex Telles.

Per l’Atalanta, invece, il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Zapata unica punta in attacco. Sulla trequarti il duo Malinovskyi e Pasalic mentre al centrocampo dovrebbero esserci Zappacosta, Koopmeiners, Freuler e Maehle. Infine in difesa spazio per Demiral, De Roon e Palomino.