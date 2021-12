Dove vedere Milan – Liverpool in TV e streaming

Milan – Liverpool si giocherà martedì 7 dicembre 2021 allo stadio San Siro di Milano alle ore 21:00. Tante le possibilità a disposizione per assistere alla partita tra Milan e Liverpool. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione. Qualora, invece, voleste vederlo in chiaro questa verrà trasmessa da Mediaset su Canale 5.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il Milan si presenterà con un 4-2-3-1 con Ibrahimovic unica punta d’attacco davanti a Saelemaekers, Diaz e Leao. Al centrocampo spazio per Tonali e Kessie, mentre in difesa vi saranno Calabria, Romagnoli, Tomori e Hernandez.

Il Liverpool, invece, potrebbe mettere in mostra un roccioso 4-3-3 con Minamino, Origi e Mané in attacco, Henderson, Thiago e Keita al centrocampo e Alexander-Arnold, Gomez, Matip e Tsimikas in difesa.