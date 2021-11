Dove vedere Napoli – Lazio in TV e streaming

La gara tra Napoli e Lazio, in programma domenica 28 novembre, verrà disputata allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Petagna unica punta d’attacco a causa di gravi problemi dovuti a vari infortuni tra la rosa dei titolari. Dietro dovrebbero esserci Elmas, Zielinski e Insigne, mentre al centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz. Chiudono la rosa Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui in difesa.

Per la Lazio, invece, il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 con Felipe Anderson, Immobile e Pedro in attacco, Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto al centrocampo e Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj in difesa.