Inizia la UEFA Champions League 2022/23 anche il Napoli che inizia il Gruppo A incontrando in caso il temibilissimo Liverpool. Il match Napoli – Liverpool si giocherà mercoledì 7 settembre 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00.

Il Napoli attualmente risulta ancora imbattuto in Serie A e viene da un’ottima prestazione contro la Lazio. Il Liverpool, invece, ha avuto un avvio di Premier League molto difficoltoso ripresosi con il famoso 9 a 0 contro il Bournemouth, ma arrivano a Napoli dopo un brutto pareggio contro l’Everton. Nella passata stagione, invece, il Liverpool era riuscito ad arrivare in finale di Champions League perdendo contro il Real Madrid nella ripresa. L’ultimo incontro tra Napoli e Liverpool risale al 2019 quando gli azzurri riuscirono a pareggiare ad Anfield dopo aver vinto all’allora San Paolo.

Dove vedere la partita?

Napoli – Liverpool, quindi, si giocherà mercoledì 7 settembre 2022 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli si affiderà a un 4-3-3 con Politano, Osimhen (attualmente in dubbio) e Kvaratskhelia in attacco, Anguissa, Lobotka e Zielinski al centrocampo e infine Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Dubbi su Lozano dopo la brutta botta ricevuta in campionato contro la Lazio.

Il Liverpool entrerà in campo con il medesimo modulo degli avversarsi con Salah, Nunez e Luis Diaz in attacco. Emergenza infortuni al centrocampo, quindi dovrebbero giocare Elliott, Fabinho e Milner- In difesa invece dovrebbero esserci Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson.