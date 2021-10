Dove vedere Porto – Milan in TV e streaming

La fine della prima parte del girone di UEFA Champions League arriva anche per il Milan che è obbligato a vincere se vuole continuare la sua strada nel torneo più prestigioso d’Europa. Martedì 19 ottobre allo Stadio do Dragão di Porto, alle ore 21:00, la squadra di Milano incontrerà in trasferta proprio il Porto.

I rossoneri sono attualmente a zero punti viste le sconfitte sia contro il Liverpool che contro l’Atletico Madrid e pertanto sono obbligati a vincere se volessero proseguire con il sogno europeo. I portoghesi, invece, sono a un punto grazie allo 0 a 0 contro proprio la squadra di Madrid in casa di quest’ultima. Contro il Liverpool, invece, hanno ricevuto una brutta batosta per 5 a 1.

Dove vedere la partita?

Porto – Milan, quindi, si giocherà alle 21:00 di martedì 19 ottobre. La partita sarà trasmessa sia in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), che in chiaro su Canale 5. Potrete guardare il match anche in streaming grazie ai servizi SkyGo e NOW presenti su tutti i dispositivi mobile, ma anche su PC e laptop. Per il secondo, invece, è disponibile l’applicazione su Smart TV, dispositivi come Amazon Fire TV, Google Chromecast o simili, console e ovviamente dispositivi mobile (tablet e smartphone), PC e laptop. Streaming disponibile gratuitamente anche tramite Mediaset Play.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Porto dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Taremi punta d’attacco, Otavio, Toni Martínez e Luís Díaz sulla trequarti, Uribe e Sergio Oliveira al centrocampo e infine João Mário, Pepe, Marcano e Wendell in difesa.

Il Milan dovrebbe presentarsi con un modulo speculare, ovvero un altro 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco (anche se Ibrahimovic pare che si sia ripreso dall’infortunio), Saelemaekers, Krunic e Rafael Leão sulla trequarti, Bennacer e Tonali al centrocampo e infine Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Tourè in difesa.