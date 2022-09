Ritorna la UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca indubbiamente Rangers – Napoli, seconda giornata del Gruppo A, di mercoledì 14 settembre 2022 (inizialmente schedulata il 13 settembre, ma spostata di un giorno per motivi di ordine pubblico) all’Ibrox Stadium di Glasgow con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00.

Il Napoli è pronto a proseguire il sogno europeo dopo la meravigliosa prestazione contro il Liverpool al Diego Armando Maradona: un 4 a 1 unico e memorabile. Se la Champions League dei partenopei è iniziata nel migliore dei modi, quella dei Rangers è iniziata nel peggiore: una sconfitta di peso contro l’Ajax con il risultato finale di 4 a 0. La partita di mercoledì sarà la prima in assoluto tra Rangers e Napoli, quindi entrambe le squadre cercheranno di dare il meglio per segnare un risultato positivo nel loro tabellino storico.

Dove vedere la partita?

Rangers – Napoli, quindi, si giocherà mercoledì 14 settembre 2022 all’Ibrox Stadium di Glasgow con il calcio d’inizio programmato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, i Rangers si presenteranno con un 4-2-3-1 con Colak unica punta d’attacco davanti a Tillman, Kamara e Kent. Al centrocampo vi saranno Wright e Lundstram, mentre in difesa Tavernier, Goldson, Sands e Barisic.

Il Napoli, invece, sfrutterà il consueto 4-3-3 con Lozano, Simeone e Kvaratskhelia in attacco, Anguissa, Lobotka e Zielinski al centrocampo e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa.