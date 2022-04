Arriva la 34esima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese vi è certamente Sassuolo – Juventus che chiuderà le varie sfide della settimana giocandosi lunedì 25 aprile 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20:45.

Gli emiliani devono necessariamente vincere la partita per riprendersi dalla brutta sconfitta registrata contro il Cagliari fuori casa. La Juventus, a sua volta, è alla ricerca di punti dopo il pareggio contro il Bologna che non gli permette di essere sicuri di rimanere al quarto posto valevole per la qualificazione alla UEFA Champions League. Ricordiamo che all’andata i neroverdi vinsero al 95esimo in casa dei bianconeri grazie a una bella prodezza di Maxime Lopez.

Dove vedere la partita?

Sassuolo – Juventus, quindi, si giocherà lunedì 25 aprile 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il calcio d’inizio del match alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Per quanto riguarda DAZN, la telecronaca sarà composta da Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi al commento tecnico. Sky, invece, non ha ancora comunicato telecronista e seconda voce.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Sassuolo si presenterà in campo con il solito modulo 4-2-3-1 con Scamacca unica punta d’attacco davanti a Berardi, Raspadori e Traoré. Al centrocampo vi saranno Maxime Lopez e Frattesi, mentre in difesa immancabili Müldür, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos.

La Juventus userà il medesimo modulo degli avversari con Vlahovic unica punta d’attacco davanti a Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Al centrocampo vi saranno Zakaria e Rabiot mentre in difesa praticamente certi Danilo, Bonucci, de Ligt e Pellegrini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca

