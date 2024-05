Dopo l'entusiasmante sfida d'andata terminata 2 a 2, domani mercoledì 8 maggio assisteremo alla partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Le due squadre sono tra le favorite per la vittoria del torneo fin dalle prime fasi a gironi e promettono di dare grande spettacolo vista la qualità delle formazioni e il bel gioco espresso finora. L'importanza della partita è tale da poterla definire una finale anticipata e visto il risultato ancora in bilico saranno 90 minuti ricchi di tensione ed emozioni.

Questa volta l'incontro si giocherà presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, dove i Blancos dovranno fare del loro meglio per portare a casa il risultato di fronte ai loro tifosi. A contrastare la squadra di Ancelotti troviamo un Bayern Monaco più agguerrito che mai, pronto a mettere in difficoltà la difesa del Real con i suoi bomber Keane e Sané, entrambi andati a segno nella partita di andata. Dall'altra parte Vinicius, in uno stato formidabile, promette di mettere a ferro e fuoco la retroguardia del Bayern. Gli elementi per una semifinale stellare ci sono tutti, ma ora scopriamo come seguire l'incontro in TV e streaming.

Dove vedere Real Madrid - Bayern Monaco in TV e streaming

La semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco si giocherà mercoledì 8 maggio alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta su Prime Video. Potete guardare la partita in TV tramite l'app Prime Video disponibile sulla vostra Smart Tv oppure sul decoder Sky Q. In alternativa potete seguire l'incontro in streaming sui vostri dispositivi iOS e Android tramite l'app ufficiale Amazon Prime Video.

Come si presentano le due squadre

Real Madrid: la squadra di Ancelotti è andata sempre a punti negli ultimi 8 scontri con il Bayern monaco in Champions League, totalizzando 6 vittorie e due pareggi, quindi parte favorita. Inoltre, il Real guida la classifica della Liga Spagnola con 84 punti e ha subito una sola sconfitta nell'intero campionato, attestandosi come una delle squadre più in forma d'Europa.

Bayern Monaco: il Bayern Monaco di Tuchel, ormai fuori dalla corsa scudetto dominata dal Leverkusen, deve fare del suo meglio per arrivare in finale e portare a casa un risultato in un'anno tutt'altro che roseo. La squadra di Monaco ha tutte le carte in regola per fare risultato e vanta alcuni degli attaccanti più forti d'Europa. A Henry Kane manca un solo gol per eguagliare il primato di Rooney (30 gol) come marcatore in Champions League, e questa sarebbe un'occasione speciale per raggiungere questo ambito traguardo.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2) : Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

: Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.