Dove vedere Spezia – Juventus in TV e streaming

Il campionato italiano di Serie A TIM si appresta a giocare il suo primo turno infrasettimanale della stagione e tra le partite vi è pure Spezia – Juventus di mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18:30 che si giocherà proprio allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

La squadra ligure allenata da Thiago Motta è reduce da un inizio di campionato non spumeggiante, ma anche da un’importante vittoria contro il Venezia fuori casa che ha permesso alla squadra di allontanarsi momentaneamente dalla zona retrocessione. Dall’altra parte, invece, vi è una Juventus che ha iniziato davvero male il campionato con appena 2 punti in classifica e in piena zona retrocessione. In 4 giornate, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ha registrato due pareggi e due sconfitte e l’unica vittoria, attualmente, è quella ottenuta contro il Malmö in Champions League.

Dove vedere la partita?

Entrambe le squadre, quindi, cercheranno di dare il massimo e l’appuntamento è per giorno 22 settembre 2021 alle ore 18:30 in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una Smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso di normali televisori si possono utilizzare dispositivi come una console di gioco (Xbox e PlayStation), oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast o il nuovo DAZN Tv Box. È possibile vedere la partita anche in diretta streaming sfruttando il browser DAZN su PC e laptop oppure scaricando l’app su dispositivi come smartphone o tablet sia Android che iOS. Infine la telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi mentre il commentatore tecnico sarà Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la Spezia potrebbe usare il 3-4-3 con Ferrer che passa al centrocampo. In porta vi sarà sempre Zoet, ma dovranno essere Amian, Hristov e Nikolaou a cercare di non far arrivare nessun attaccante della Juventus alla meta. In mediana spazio per Sala con Maggiore e Bastoni esterno sinistro. In attacco classico tridente con Salcedo, Manaj e Gyasi.

Nella Juventus, invece, i dubbi sono davvero tanti a partire dal portiere. Szczesny ha dimostrato di non essere in grande forma, ma contro il Milan la sua prestazione è stata buona. In difesa, invece, potrebbero esserci Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, invece, pare siano stati confermati Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Chiesa che potrebbe ritornare al posto di Rabiot. In attacco spazio per Kean insieme a Dybala.

Spezia (3-4-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov; Ferrer, Maggiore, Sala, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi.

Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov; Ferrer, Maggiore, Sala, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.