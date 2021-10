Dove Vivono i Ragazzi: RW Goen lancia un nuovo manga di Usamaru Furuya

La casa editrice RW Goen ha appena annunciato sulla sua pagina di Facebook il manga Dove Vivono i Ragazzi (Shonen-tachi no iru tokoro) di Usamaru Furuya, autore noto in Italia per le opere La Crociata degli Innocenti (Coconico press), Genkaku Picasso (Star Comics), Lo squalificato (Planet Manga), 51 modi per salvarla (Ronin Manga), mentre Suicide club e Il Club della Luce sono editi sempre dalla RW Goen.

Dove Vivono i Ragazzi: a proposito del manga

In Giappone Dove Vivono i Ragazzi è stato lanciato l’8 ottobre nel 13° numero di Go Go Bunch, la rivista della casa editrice Shinchosha, con due capitoli per un totale di 80 pagine.

Questa la trama:

Sano Kiri desidera solo una normale vita da liceale. Purtroppo, il suo percorso si incrocia con quello di Minamino Ryuu, afflitto da una strana forma di “complesso del miglior amico”, e dal misterioso Narasaki Subaru. I migliori giorni della vita di Kiri si prospettano, pertanto, molto meno tranquilli di quanto lui avrebbe desiderato. Ritorna il maestro Furuya con un nuovo, emozionante volume.

Non sappiamo ancora la data d’uscita quindi rimaniamo in attesa di nuovi annunci.

A proposito di Usamaru Furuya

Usamaru Furuya nasce a Tokyo il 25 gennaio 1968. Frequenta l’Università di belle arti Tama specializzandosi in pittura ad olio e interessandosi alla scultura e alla danza Butoh.

Il suo debutto nel mondo dei manga avviene nel 1994 con Palepoli pubblicato sulla rivista mensile Garo.

Nel 2002 cura testi e disegni dell’adattamento a fumetti del film Suicide Club di Sion Sono, nel 2007 pubblica Kanojo wo Mamoru 51 no Hōhō edito in Francia dalla Marvel Panini France come Tokyo Magnitude 8, titolo di una serie anime dall’argomento analogo ma senza molti altri punti in comune col manga di Furuya, e in Italia da Ronin Manga col titolo di 51 Modi per Salvarla.

