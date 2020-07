Dragon Ball, da Tamashii Nations arriva la nuova statua di Gogeta Super Saiyan

La compagnia Tamashii Nations, che in questi giorni sta presentando il suo evento digitale Tamashii Nations Features, ha da poco presentato una nuova statua della linea Figuarts Zero con protagonista Gogeta Super Saiyan, la fusione dei guerrieri Son Goku e Vegeta tratta dal film “Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi“.

Gogeta è un personaggio tratto dall’anime OAV Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi. La sua origine nasce dalla tecnica della fusione attraverso la danza di metamor. Con questa tecnica due guerrieri (concentrando il ki in modo che sia simile tra loro) possono fondersi in un unico individuo dagli incredibili poteri. La sua prima apparizione avviene nel combattimento contro il demone degli inferi Janenmba che dopo aver sconfitto Goku nella sua forma di Super Saiyan di terzo livello vedrà la peggio proprio contro la tecnica della fusione. A differenza della fusione con i potara di cui abbiamo assistito sia nell’anime che nel manga questo personaggio è rimasto nel limbo dei personaggi considerati ufficiali ma non canonici per molti anni, fino all’uscita del film Dragon Ball Super: Broly con il quale sia Gogeta che Broly sono entrati a far parte a pieno titolo dei personaggi del mondo di Dragon Ball.

La figure di Gogeta, che sarà alta quasi 30 cm sarà realizzata in plastica e vedrà il personaggio in una posa molto statica ma sicuramente d’impatto, con il suo braccio alzato infatti sta caricando una sfera di energia da scagliare contro il nemico. L’effetto dell’aura intorno al personaggio verrà utilizzato anche come supporto per far sembrare che la sfera stia fluttuando proprio sopra il palmo del guerriero Saiyan. Dettagli incredibili con sculpt e pittura a livelli incredibili faranno di questa statua un vero must have per i collezionisti più accaniti.

Gogeta Figuarts Zero sarà disponibile con tiratura limitata dal mese di Dicembre 2020 (e nei mesi successivi in Italia) ad un prezzo suggerito di 8250Yen (circa 90 euro).