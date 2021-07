Dragon Ball Super 74: nuova anteprima con gli storyboard del capitolo

Di recente è stata pubblicata una nuova anteprima di Dragon Ball Super 74, il capitolo del manga in uscita imminente (potete acquistare i volumetti del manga che mancano alla vostra collezione in questa ricca pagina di Amazon). L’arco narrativo corrente, quello noto come Granola il Sopravvissuto, sta proseguendo la sua corsa, e ci ha già mostrato un nuovo combattimento già nel capitolo precedente della serie, quando abbiamo visto che Goku aveva sorprendentemente perso il suo primo incontro contro Granola, nonostante fosse stato rivelato che aveva raggiunto la padronanza di un nuovo livello del suo Ultra Istinto. La lotta contro Granola ha anche rivelato che Goku ha ancora un addestramento molto importante da affrontare, e la fine del capitolo ha anche anticipato che presto sarebbe stato anche il turno di Vegeta.

Dragon Ball Super 74: l’anteprima

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Potrebbero seguire spoiler su Dragon Ball Super 74.

Dragon Ball Super 74 è un capitolo molto atteso dai fan dell’opera di Akira Toriyama per i fan, poiché il combattimento di Vegeta contro Granola inizierà ufficialmente proprio con il capitolo 74 di Dragon Ball Super, e ora i fan possono dare un ulteriore sguardo molto più completo e ravvicinato a Dragon Ball Super 74.

Il sito web ufficiale di Dragon Ball ha pubblicato diverse bozze relative alle prime pagine del capitolo 74 della serie. Potete trovarle tutte direttamente sul sito ufficiale di Dragon Ball a questo indirizzo, mentre in basso trovate l’annuncio della pubblicazione degli storyboard originali di Dragon Ball Super 74:

Limited-Time Sneak Peek at "Dragon Ball Super" Chapter 74's Storyboard! Get a Preview of the Chapter Releasing in V Jump's Super-Sized September Edition! #dragonball #ドラゴンボール https://t.co/VaOJdUUe08 — DRAGON BALL OFFICIAL SITE (@DB_official_en) July 14, 2021

Come anticipato dal finale del capitolo precedente, Dragon Ball Super 74 darà il via al tanto atteso scontro di Vegeta contro Granola. Le prime pagine del capitolo ci mostrano i due mentre hanno una breve conversazione, prima di iniziare a combattere fra di loro. Questa volta le cose sono diverse per Vegeta, che entra in combattimento contro un nemico molto diverso da quelli che ha affrontato in passato, e ci sono buone possibilità che possa finire per vincere la battaglia anche prima che il capitolo giunga alla fine.