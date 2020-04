Dragon Ball Super: capitolo 59, Son Goku vs Moro

Torniamo come ogni mese con l’appuntamento dedicato al nuovo capitolo di Dragon Ball Super con l’entusiasmante capitolo #59, disponibile da ieri pomeriggio sui canali ufficiali. Questo breve articolo è dedicato ai lettori che non temono gli spoiler ma vogliono saperne di più rispetto alla serie animata – che al momento ferma dopo il Torneo del potere e il lungometraggio dedicato a Broly – o dell’edizione italiana cartacea (sono acquistabili online i primi undici volumi con Star Comics). Seguendo con noi i nuovi capitoli potrete portarvi di parecchi mesi avanti sulle avventure di Goku e dei suoi amici. Come dite? non sapete come fare? ma ve lo diciamo noi, naturalmente in modo del tutto legale.

State facendo i vostri primi passi nel mondo delle scan? Non avete capito come possa essere possibile che i capitoli vengano rilasciati gratuitamente? Beh, vi possiamo dire che ormai da diversi anni, proprio per contrastare il fenomeno illegale di chi diffondeva le scansioni dei manga online, l’editore giapponese Shueisha ha ideato una piattaforma online che si chiama MangaPlus (disponibile sia da pc che da app) nella quale è possibile trovare tutti i vostri manga preferiti (di questa casa editrice) con uscita dei capitoli in contemporanea mondiale, si avete capito bene, infatti con MangaPlus è possibile sfogliare digitalmente tutte le nuove avventure dei vostri manga preferiti a cadenza mensile. Chiaramente questo servizio (che è anche totalmente gratuito) non offre l’intero catalogo dei capitoli di un manga ma solamente i primi e gli ultimi tre, invogliando così il lettore ad acquistare anche l’edizione cartacea. Questo nuovo modo di approcciarsi al mondo dei manga vi permetterà anche di scoprirne facilmente di nuovi oppure di leggere con mesi di anticipo rispetto alla pubblicazione in volumi gli ultimi capitoli. Il sito propone solamente due lingue per l’estero, l’inglese e lo spagnolo, chiaramente comprensibili anche per un livello base.

Capitolo 59

Nel capitolo precedente, il 58, Goku è finalmente arrivato sulla Terra. Dopo aver aiutato i vari guerrieri Z sparsi qua e la impegnati in vari scontri è arrivato il turno di battersi contro Moro sfoderando l’Ultra Istinto, che finalmente sembra saper controllare.

Iniziando il capitolo la cosa che ci stupisce è che Moro sembra conoscere la tecnica dell’Ultra Istinto, definendola “Tecnica Divina” il che fa anche presupporre l’enorme conoscenza dello stregone millenario nei confronti degli angeli e degli Dei della distruzione. Goku non temporeggia passando subito all’attacco con colpi talmente rapidi da mettere in difficoltà l’avversario. Sono per la maggior parte colpi dovuti allo spostamento d’aria provocati dalla reazione del Saiyan che gli consentono una offensiva efficace a distanza di sicurezza. Durante l’attacco Moro riesce a far avvicinare Goku fino ad immobilizzarlo ma grazie alle sue nuove capacità riesce a liberarsi con estrema facilità. Nel frattempo osserviamo brevemente Vegeta che si accorge dello scontro tra Kakarot e Moro mentre sta ultimando l’allenamento sul Pianeta Yardrat. Lo scontro sulla terra prosegue senza esitazioni, l’offensiva di Goku è incredibile ma Moro riesce ad assorbirne i poteri dopo aver sfoderato l’energia assorbita da vari pianeti. Goku non si arrende e dopo un primo momento dove sembra aver esaurito le energie sfodera nuovamente la tecnica dell’Ultra Istinto. Riuscirà a raggiungere da solo la forma completa con i capelli d’argento? Lo scopriremo nei prossimi capitoli, intanto il nuovo capitolo ci aspetta il 20 di Maggio.