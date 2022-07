Arrivano le prime action figure distribuite in Italia di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo lungometraggio animato originale con protagonisti Goku e i suoi amici seguito del fortunatissimo Dragon Ball Super: Broly.

A nemmeno un mese dall’uscita nei cinema Giapponesi, con annessi leak e spoiler da evitare nemmeno avessimo l’Ultra Istinto, arrivano nelle nostre mani le prime action figure di Dragon Ball Super – Super Hero per la linea di collezionabili S.H.Figuarts delle nipponiche Bandai e Tamashii Nations. Si tratta di Son Goku e Piccolo, alcuni tra i protagonisti mostrati nei primi poster promozionali del film a cui si aggiungeranno a brevissimo anche Son Gohan e Vegeta.

La linea S.H. Figuarts che di Dragon Ball, nel corso di quasi 15 anni, ha proposto quasi tutti i personaggi da ogni saga possibile e immaginabile (anche i videogiochi) arriva dunque ai nastri di partenza con due personaggi che non avrebbero nemmeno bisogno di tante presentazioni. Il primo, anche se poi Dragon Ball è diventato un anime corale, è il protagonista indiscusso della serie mentre il secondo è uno degli avversari-alleati storici che negli ultimi anni era stato un po’ accantonato per poi essere ripreso (alla grandissima).

Nella nostra recensione ci soffermeremo forse più sui dettagli di Piccolo, che a conti fatti è quello che pare essere una vera e propria rivisitazione di quello uscito di recente, ispirato alla serie Dragon Ball Z.

Packaging

Per entrambi i prodotti le scatole presentano un layout familiare ai collezionisti di S.H. Figuarts, tuttavia a voler essere pignoli notiamo come lo sforzo di renderle più esclusive si sia concentrato su alcuni elementi come le scritte, qui in versione argentata, sulla parte trasparente del frontespizio da cui possiamo vedere le figure all’interno e sul cartoncino che fa da fondale al blister, dello stesso colore per entrambe le figure. Come ogni S.H. Figuarts di Dragon Ball anche queste mostrano loghi e foto del prodotto sviluppata a 3/4 con proseguio della stessa sulla costina destra dove appaiono anche altre foto all’interno di riquadri che richiamano l’impaginazione tipica di un manga. Il retro mostra varie foto ufficiali con possibilità di posa, accessori e alcuni dettagli tecnici.

Blister e contenuto

Partiamo dal dire che non si tratta di due prodotti multi-accessoriati. Quello che contiene il blister è ridotto al minimo indispensabile ma è di grande utilità. Oltre a un set di mani intercambiabili (non esiste una S.H. Figuarts senza mani intercambiabili) sono presenti alcuni volti (come nel caso di Goku) o teste (come nel caso di Piccolo) alternative. L’insieme di questi pochi ma fondamentali accessori ci consentirà in ogni caso di divertirci con le figure tentando di replicare le tecniche dei due combattenti.

Dragon Ball Super: Super Hero – Son Goku

Il primo che abbiamo analizzato è, nemmeno a farlo apposta, Son Goku. Ne abbiamo più di dieci in collezione e ogni volta ci stupiamo come Tamashii Nations riesca a differenziare, anche in minima parte, alcuni dettagli che solo l’occhio attento e “scafato” di chi colleziona queste figure da anni può notare. Il corpo di Goku è un corpo standard, utilizzato in moltissime altre figure del personaggio con una struttura composta da elementi in plastica che posizionando la figure mascherano quanto più possibile gli snodi ma ne consentono al contempo la massima estensibilità. La colorazione del Gi (la divisa da combattimento arancione di Goku) tipico della scuola della tartaruga appare questa volta sfumato in più gradienti dell’arancione. La cosa che ci ha stupito di più in positivo e che mai in altre figure era stata così curata sono i volti, sia quello standard che quelli alternativi con particolare menzione per i due più espressivi…bellissimi!

Dragon Ball Super: Super Hero – Piccolo

Piccolo, che come abbiamo scritto poche righe sopra è quello più “nuovo” dei due presenta la parte superiore del corpo totalmente rivisitata. Busto, braccia e torace sono una nuova versione che si ispira pienamente al nuovo lungometraggio senza limitarsi ad un mero recolor come magari alcuni si aspettavano. Tra l’altro i conoscitori dell’anime e del manga hanno subito notato che la muscolatura di Piccolo (o Junior che dir si voglia) non è rosa ma gialla, sposando perfettamente la cromia scelta nelle tavole a colori del manga. Anche in questo caso la struttura del corpo appare solida e robusta con uno sculpt definito e degli snodi pratici e funzionali. Come Son Goku prima di lui Piccolo è fornito di teste intercambiabili dotate di espressioni incredibilmente fedeli con tratti marcati e minuziosamente definiti. Cosa non va in questo Piccolo è presto detto, in barba alle critiche ricevute con la precedente versione anche questa volta la figure non sembra rispettare le proporzioni risultando di fatto più basso (per non dire ancora “piccolo”) di quello che è in realtà.

Dragon Ball Super: Super Hero – Sinossi

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

