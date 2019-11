Dragon Ball Super: Toyotaro immagina le origini di Bermod

Toyotaro, disegnatore del manga di Dragon Ball Super, immagina le origini di Bermod, il Dio della Distruzione dell'Undicesimo Universo.

Quando l’anime di Dragon Ball Super si è concluso, i fan sono rimasti molto sorpresi della cosa, in quanto sembrava che ci fossero ancora un sacco di potenziali storyline lasciate sul tavolo da raccontare. Il disegnatore del manga, Toyotaro, oggi immagina una di quelle storie con una nuova illustrazione.

Dragon Ball Super non solo ha introdotto un multiverso pieno di potenziali nuovi nemici e alleati, ma l’arco del Torneo del Potere ha introdotto alcuni dei più potenti combattenti di sempre e con esso anche moltissimi misteri dietro gli Dei della Distruzione, come questi vengono scelti, gli Angeli e molto altro ancora. Sarà per questo che Toyotaro, ha provato ad immaginare in una nuova illustrazione realizzata per il Dragon Ball Official Site, il possibile passato di uno dei nuovi personaggi recentemente introdotti, Bermod, il Dio della Distruzione dell’Undicesimo Universo con le fattezze di un clown.

Ecco il commento che accompagna l’illustrazione, tradotto dal Team Saiyajin:

Ecco a voi Bermod da giovane.

E’ vero: è comparso nella serie di Super, ma non ci è mai stato dato modo di approfondire i dettagli sul suo passato. Per questo motivo, ho fantasticato su un possibile scenario (*ride*). “Io ho chiuso / Me ne vado” [battuta di Bermod nel lasciare i Pride Trooper, ndt] O qualcosa del genere.

Chissà cos’è davvero successo prima che diventasse un Dio della Distruzione…?

Tra gli Dei della Distruzione presentati, Bermod con il suo pittoresco aspetto è sicuramente quello che più ha catalizzato l’interesse dei lettori e degli spettatori, avendo tra le sue fila di guerrieri un lottatore forte come Jiren; ha quindi destato molto interesse questa rilettura che lo vede con una capigliatura più folta, pieno di ferite e interessato ad abbandonare per sempre i Pride Troopers, scegliendo di guidarli anziché farne parte.

Nonostante questa visione non abbia ancora ricevuto il via libera alla canonicità dal papà della serie Akira Toriyama, è sicuramente curioso immaginare chi fossero gli Dei della Distruzione e cosa facessero prima di ereditare quella carica.