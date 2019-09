Dreamlord Games: ecco le novità per Lucca Comics & Games

Dreamlord Games annuncia le sue novità in uscita per la prossima edizione di Lucca Comics & Games.

Il collettivo di editori indipendenti, che raccoglie sotto di se Black Box, Gdr Unplugged, Mammut RPG e NessunDove, sarà presente all’edizione 2019 dell’importante manifestazione di settore e in questa occasione presenterà i suoi nuovi giochi.

Worlds in Peril



Worlds in Peril, premiato con il Judges’ Spotlight Winner agli Ennies del 2016, sarà un gioco di ruolo che trarrà ispirazione dall’immaginario supereroistico dei comics americani e che rifletterà questa sua atmosfera anche nella struttura del suo regolamento, impaginato come un vero e proprio albo a fumetti.

Il gioco utilizzerà il sistema Powered by the Apocalypse e la creazione del personaggio mescolerà elementi, stereotipi e i topoi del genere come storia di origine, limitazioni e motivazioni personali. Worlds in Peril permetterà alla narrazione di concentrarsi sull’arco narrativo dei personaggi, esplorando così il conflitto personale nel combattere e superare i propri limiti.

On Mighty Thews



La nuova edizione di On Mighty Thews sarà un gioco di ruolo di ambientazione Sword&Sorcery con chiare ispirazioni ai racconti di Conan il Barbaro di Robert E. Howard.

Il regolamento del gioco, pensato per gruppi di 3-6 giocatori, si contraddistinguerà per il suo stile veloce ed immediato che permetterà la fruizione del gioco a pochi minuti dall’apertura del manuale. On Mighty Thews trasporterà i suoi giocatori all’interno di un mondo fantasy pulp dai toni epici e violenti, adatti a giocatori maturi.

Questa nuova edizione sarà arricchita da una nuova copertina e nuove illustrazioni. All’interno del manuale troverà spazio anche una ricca appendice in cui saranno disponibili approfondimenti extra.

Burning Opera



Burning Opera, di Giacomo Vicenzi, vedrà i suoi giocatori nel ruolo di una compagnia teatrale veneziana, impegnata nelle prove di una rappresentazione che deve andare in scena alla Fenice. Durante le prove però qualcosa andrà storto e nel teatro scoppierà un incendio da cui non sarà possibile salvarsi.

Burning Opera esplorerà le emozioni violente scatenate dall’ineluttabilità degli eventi e la possibilità di affrontare la tematica della morte da un punto di vista diverso. Il ruolo dell’attore sarà quindi chiamato a dover mettere in scena la vita stessa, anche nel momento più disperato.