Dune: Adventures in the Imperium aprirà i preorder a dicembre

Il gioco di ruolo Dune: Adventures in the Imperium, edito da Modiphius Entertainment, sarà disponibile in preorder a partire dalla seconda settimana di dicembre. In questo nuovo titolo, basato sui libri di Frank Herbert e i prossimi adattamenti cinematografici e televisivi di Legendary Entertainment, i giocatori avranno la possibilità di vivere avventure ambientate su Arrakis, il pianeta deserto da cui si estrae la spezia e dove gli equilibri dell’universo sono nelle mani di chi ha il controllo sulla preziosa sostanza.

Dune: Adventures in the Imperium utilizzerà il sistema di gioco 2d20 di Modiphius (già noto per i gdr di Conan e Dishonored, quest’ultimo di prossima pubblicazione anche in Italia) e metterà in scena l’eterno conflitto tra le nobili case, i cui intrighi politici tessono il fato dell’universo: i giocatori potranno destreggiarsi tra duelli mortali e politica feudale alla ricerca di vendetta o potere.

Il manuale consentirà di creare personaggi originali in grado di lasciare la propria impronta nell’universo, creando la propria casa nobiliare e interpretando una delle classi iconiche di questa saga, come ad esempio il mentat, il maestro di spada, le spie, le sorelle Bene Gesserit o i Fremen.

Il manuale base di Dune: Adventures in the Imperium sarà realizzato in quattro diverse copertine: una regular con illustrazione di Bastien Lecouffe-Deharme, una dedicata alla casa Casa Atreides, una alla Casa Harkonnen e una alla Casa Imperiale Corrino. Oltre al manuale base Modiphius realizzerà durante il corso del 2021, alcuni accessori per il gioco tra i quali uno schermo del gamemaster, un diario, un set di dadi e ulteriori contenuti di espansione.

Dune: Adventures in the Imperium vedrà la partecipazione di Nathan Dowell (Infinity, Conan: Adventures in an Age Undreamed Of, Star Trek Adventures), Andrew Peregrine (Doctor Who, Victoriana, Star Trek Adventures) come line manager e Jason Durall (Conan: Adventures in an Age Undreamed Of, Runequest, A Game of Thrones) in qualità di line editor.