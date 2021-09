Dune: The Sisterhood, la serie spin-off esce dall’ombra

Dune è il nuovo film diretto da Denis Villeneuve tratto dall’omonima serie letteraria scritta da Frank Herbert (e che potete recuperare su Amazon), previsto nelle sale italiane a partire dal 16 settembre 2021 (negli USA vedrà invece la luce alcune settimane dopo, ossia il 22 ottobre, anche su HBO Max). La pellicola, presentata all’ultimo Festival di Venezia, ha raccolto recensioni davvero positive, cosa questa che lascia ben sperare circa il successo del film al botteghino internazionale. Ora, nonostante si attenda ancora una conferma ufficiale circa la messa in lavorazione del sequel ufficiale, sono ora emerse nuove informazioni circa The Sisterhood, la serie spin-off.

Come riportato da Variety (qui la notizia originale), Villeneuve ha spiegato di essere davvero entusiasta della serie prequel del film prevista in esclusiva sul catalogo HBO Max. Il cineasta, assieme all’attrice Rebecca Ferguson, ha discusso brevemente di Dune: The Sisterhood, anche se ha rifiutato di confermare o negare la presenza del personaggio di Lady Jessica (interpretato dalla stessa Ferguson nel film), Villeneuve lo ha definito un bellissimo progetto in fase di sviluppo e che attualmente si trova in uno stato di “fragilità”, cosa questa che non esclude un eventuale cancellazione improvvisa da parte di Warner Bros. Pictures.

Resta infatti da vedere se il film originale otterrà il successo ottenuto da parte del pubblico, cosa questa che garantirà non solo la messa in produzione della serie TV, ma anche all’atteso sequel che proseguirà la storia del primo romanzo di Herbert. Villeneuve ha infatti precedentemente confermato che la sua versione di Dune coprirà circa la metà del romanzo originale, lasciando la parte restante della storia per un eventuale Dune: Parte II, il quale potrebbe vedere l’inizio delle riprese già nella seconda parte dell’anno prossimo, sempre che ottenga il via libera da Warner Bros. e Legendary.

Dune: The Sisterhood si concentrerà sulle Bene Gesserit, un’organizzazione al femminile che agisce come forza sociale, religiosa e politica chiave nella mitologia di Dune. La già citata Lady Jessica, madre del protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet), è uno dei più importanti e potenti membri appartenenti alle Bene Gesserit. Ricordiamo infine che sia il nuovo film che l’eventuale serie saranno totalmente slegati dallo storico Dune diretto dal leggendario David Lynch (acquistabile in DVD e Blu-ray a prezzo speciale).