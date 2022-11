HBO Max ha recentemente iniziato la produzione di Dune: The Sisterhood, una serie prequel di Dune. Tuttavia nelle ultime ore, come riportato in esclusiva da Deadline, Diane Ademu-John ha dichiarato che non sarà più la co-showrunner della serie, ma resterà nella produzione come produttrice esecutiva. Alison Schapker, attualmente altra co-showrunner della serie, continuerà a svolgere il ruolo da sola.

Schapker e Ademu-John sono, inoltre, produttrici esecutive insieme a Johan Renck, il quale sta anche dirigendo il primo episodio della serie. Proprio nei giorni scorsi, ovvero il 22 novembre 2022, Renck ha annunciato su Instagram l’inizio delle riprese attraverso un post che afferma:

“In questo giorno, iniziamo le riprese di Dune: The Sisterhood per HBO Max. Attraverso macchinazioni che hanno avuto luogo millenni prima della storia che tutti conoscete, scendiamo nella congrega che un giorno sarà chiamata Bene Gesserit. Ditelo con me: ‘Non devo temere. La paura è l’uccisore della mente. La paura è la piccola morte che porta all’obliterazione totale.'”

Informazioni sulla serie TV e sugli altri progetti di Dune

Ambientato 10.000 anni prima degli eventi di Dune, The Sisterhood racconta le origini dell’organizzazione pseudo-religiosa tutta al femminile nota come Bene Gesserit. Basata sul romanzo Sisterhood of Dune (che potete recuperare su Amazon) del 2012 di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, la serie HBO Max “segue le sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la leggendaria setta nota come Bene Gesserit”.

Dune: The Sisterhood vedrà Emily Watson nei panni di Valya Harkonnen, Shirley Henderson in quelli di Tula Harkonnen, Indira Varma nei panni dell’imperatrice Natalya, Sarah-Sofie Boussnina nel ruolo della principessa Ynez, Shalom Brune-Franklin in quello di Mikaela, Faoileann Cunningham nei panni della sorella Jen, Aoife Hinds interpreterà la sorella Emeline, Chloe Lea invece Lila e infine Travis Fimmel sarà Desmond Hart.

Ovviamente, The Sisterhood non è l’unico progetto su Dune attualmente in produzione. Al momento, sono in corso anche le riprese del lungometraggio Dune 2, la cui uscita è attualmente prevista esclusivamente nelle sale cinematografiche il 3 novembre 2023. La seconda parte presenta il ritorno di molti attori già osservati nella prima parte come Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Charlotte Rampling e Javier Bardem. Il sequel, tuttavia, mostrerà anche dei nuovi arrivati come Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken e Léa Seydoux.

La prima parte, diretta da Denis Villeneuve, riscosse un buon successo dopo l’uscita nei cinema e su HBO Max il 22 ottobre 2021. La pellicola si basava sull’omonimo romanzo originale di Frank Herbert del 1965, adattando all’incirca la prima metà. Villeneuve ritornerà alla regia anche per la seconda parte che affronterà la seconda metà del libro di Herbert. Per quanto riguarda, infine, Dune: The Sisterhood, HBO Max non ha ancora rivelato una data di uscita sulla piattaforma di streaming.