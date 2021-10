Dune: Warner Bros dà il via libera al sequel, ecco quando uscirà

La notizia era nell’aria a seguito del grande successo riscontrato al box office e finalmente è diventata realtà. In queste ore Warner Bros. ha ufficialmente dato il via libera alla realizzazione del sequel di Dune, film diretto da Denis Villeneuve e uscito nelle sale e su HBO Max (qui la nostra recensione).

Al momento non si conoscono i membri aggiuntivi del cast, ma Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, e Javier Bardem torneranno nei rispettivi ruoli. Annunciata, invece, la finestra di lancio: Ottobre 2023.

Con un post su Twitter, Legendary Pictures ha voluto ringraziare i fan che hanno apprezzato il primo film, alimentando l’hype attorno al nuovo capitolo dell’epopea sci-fi basata sui romanzi di Frank Herbert.

