Neca ha da poco rilasciato due nuove action figure, alte circa 18 cm, dedicate ai personaggi di Strongheart e Zarak, entrambi tratti dall’universo Dungeons and Dragons.

Dungeons and Dragons, la figure di Strongheart

Nel magico mondo di Dungeons and Dragons, Strongheart è un coraggioso cavaliere che ha dedicato la sua vita alla giustizia e al bene. Dalle immagini ufficiali Neca è possibile notare come questa figure sia, in termini di design, una reinterpretazione moderna delle classiche action figure dedicate al franchise. Essa si differenzia dalle precedenti proposte grazie ai progressi tecnologici di oggi, in grado di restituire un prodotto finale ricco di dettagli incredibilmente realistici e accessori straordinari.

A tal proposito, la figure include a corredo una spada e un fodero, un pugnale, uno scudo, un martello, una visiera articolata, un mantello di stoffa e mani intercambiabili. Inoltre, trattandosi di un action figure, il personaggio è completamente posabile così da simulare le avventure vissute durante le sessioni di gioco e rendere dunque l’esposizioni in collezione ancor più interessante.

Ultimates Zarak

Zarak è invece un malvagio assassino che non ha scrupoli. La figure Ultimate Zarak di Neca è, come la precedente proposta, anch’essa una reinterpretazione moderna delle classiche action figure di Dungeons and Dragons. Come Strongheart, anche Zarak ha dettagli incredibilmente realistici e accessori straordinari. Il personaggio include a corredo una spada, dei pugnali che si inseriscono nei foderi della sua cintura, una bottiglia che riproduce una pozione, un rampino dotato di corda e alcune teste e mani intercambiabili.

Entrambe le figure sono disponibili attualmente in preordine e verranno distribuite a partire dal mese di settembre 2023. Per ulteriori immagini e informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del produttore. Se sei un appassionato di Dungeons and Dragons, non perdere l’opportunità di aggiungere queste figure alla tua collezione. Se invece sei ancora entrato in questo magico mondo, su Amazon puoi trovare i manuali adatti per te.