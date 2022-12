Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è uno dei film più attesi della prossima annata fumettistica, come hanno dimostrato le reazioni dei fan della popolare ambientazione fantasy alla presentazione del trailer. Basato sul celebre mondo di Dungeons and Dragons creato da Wizards of the Coast, il film vedrà come protagonisti una banda di avventurieri capeggiati da un istrionico bardo (Chris Pine), che dopo avere rubato su commissione un prezioso e potente artefatto dovranno rientrare in possesso dello stesso per impedire al loro committente di distruggere il mondo. Parte della combriccola di eroi di è Justice Smith, che ha svelato un segreto del suo mago in Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

Justice Smith svela un segreto del suo personaggio in Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Durante un panel tenutosi al CCXP in Brasile, il cast di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri ha incontrato i fan, occasione perfetta per consentire agli attori di svelare alcuni dettagli dei personaggi.

In questo spirito, Justice Smith ha svelato come il suo mago nel film utilizzi delle movenze ispirate al linguaggio dei segni:

Ho un sacco di lanci di incantesimi nel film, e ho lavorato con un adorabile coreografo per creare dei gesti specifici per ogni incantesimo. Conosco un pochino il linguaggio dei segni, così ho cercato di inserirlo in queste movenze. Qualunque cosa faccia l’incantesimo, ho tentato di incorporare la parola nel linguaggio dei segni all’interno dell’incantesimo. Odio quando nei film, quando ci sono di mezzo poteri magici, che si facciano dei gesti casuali. Continuavo a pensare ‘Voglio fare qualcosa di unico e creativo’. Quindi, ho recitato ricordando quale parola pronunciata nell’incantesimo si accordava al gesto, e in quale momento. Credo non sia stato difficile, ma è stato davvero divertente.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri arriverà nei cinema a marzo, quando avremo modo di seguire l’avventura di questo gruppo di insoliti eroi composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Renè-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant