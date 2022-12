Un nuovo video promozionale di Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri ha reso nota la presenza di un’altra creatura particolarmente cara ai fan: l’aarakocra.

Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri: una nuova creatura appare in un video promozionale

Il video, che porta il titolo di “An Epic Journey” (Un viaggio epico) è stato messo in onda sul canale Youtube di Paramount Pictures. All’interno sono presenti i co-registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley e i membri del cast Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant e Sophia Lillis che discutono della storia, dei personaggi e delle creature del film. Iloro interventi sono affiancati da scene definitive del film e dietro le quinte dello stesso. Tra questi è presente una breve ripresa di un aarakocra, una specie a metà strada tra l’essere umano e gli uccelli: potete vederlo dopo un minuto e 30 secondi. Il video promozionale non fornisce alcun dettaglio riguardo al possibile ruolo dell’aarakocra nel film; tuttavia, questo sembra indossare abiti civili e non un’armatura, cosa che porta a pensare al classico personaggio a cui i personaggi si rivolgono per chiedere una qualche forma di aiuto.

Questo nuovo video viene dopo il rilascio del trailer ufficiale, presentato alla San Diego Con, tenutasi lo scorso luglio, dove veniva spiegata la trama del film: Edgin il Bardo (interpretato da Pine) e la sua banda di ladri hanno deciso di fare ammenda per aver scatenato inconsapevolmente “il male più potente che il mondo abbia mai conosciuto”.

Più di recente i fan del gioco di ruolo più famoso del mondo hanno avuto modo di vedere la locandina ufficiale del film: oltre a Edgin il bardo e Holga la Barbara (Rodriguez) sono anche presenti Doric (Lillis), Simon lo stregone (Smith), Xenk il paladino (Page) e Forge Fitzwilliam (Grant), è stato finalmente possibile conoscere il villain del film: un mago rosso di Thay.

Inizialmente prevista per il 3 marzo 2023, l’uscita nelle sale di Dungeons & Dragons: Onore tra ladri è stata rimandata al 31 marzo 2023, a detta di alcuni per evitare spiacevoli sovrapposizioni temporali con l’altro grande film dell’anno della Paramount: Scream 6.