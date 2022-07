Nuove opzioni sul Multiverso disponibili per Dungeons & Dragons con Wonders Of The Multiverse, un nuovo Unearthed Arcana (UA) contenente nuovo materiale soggetto a playtesting pubblico. Come è facile intuire dal titolo di questa nuova UA, Wonders Of The Multiverse, contiene materiale eterogeneo non caratterizzato da un tema comune. Trattandosi di un contenuto soggetto a playtest Wonders Of The Multiverse è disponibile gratuitamente e in base alle indicazioni rilasciate dai giocatori l’editore farà le sue considerazioni in merito, per includere o meno tali contenuti nelle edizioni effettive dei manuali di gioco di prossima pubblicazione.

Il pdf Unearthed Arcana Wonders Of The Multiverse è disponibile a questo link.

Journeys Through the Radiant Citadel è disponibile per l’acquisto online.

Wonders Of The Multiverse: di che si tratta?

La particolarità di questa nuova UA risiede nel contenuto eterogeneo del Multiverso di Dungeons & Dragons, a differenza di altre uscite caratterizzate da un tema ben definito, questa è volutamente più vaga e accoglie diverso materiale proveniente da diversi manuali attualmente in lavorazione, dando così l’opportunità alla community di avere un assaggio sulle uscite future.

Alcuni elementi contenuti nelle dodici pagine del documento sono elementi precedentemente introdotti da passate UA, ma che hanno raccolto una serie di riscontri non omogenei da parte dei giocatori, portando così ad una nuova revisione di tali contenuti in seguito alle indicazioni della community. In particolare in Wonders Of The Multiverse figurano alcuni talenti che erano stati proposti all’interno delle UA dedicate ai giganti (Giant Options).

Wonders Of The Multiverse contiene una nuova razza (glitchling), una nuova sottoclasse del chierico (The Fate Domain), nuovi background (The gate warden, giant foundling, planar, philosopher e rune carver) con i relativi talenti, nuovi talenti legati ai giganti, magia primordiale e piani e nuovi incantesimi legati alla magia del fato e della fortuna.

Glitchling

Tra le novità proposte dall’UA possiamo trovare una nuova razza giocabile i glitchling, una stirpe di costrutti umanoidi alati, creati tramite la fusione di meccanica e magia arcana.

I glitchling sono caratterizzati da una natura curiosa, portata all’esplorazione e alla scoperta al fine di assorbire conoscenza apprendendo dalle altre creature del multiverso.

Tendenzialmente di natura legale i glitchling sono costrutti di taglia media dalla pelle metallica, che conferisce loro una classe armatura naturale di 14 (a cui sommare il modificatore di destrezza del personaggio). I glitchling sono in grado di equilibrare il chaos (Balance Chaos) intervenendo sui tiri di dado nei tiri salvezza o nei tiri per colpire: quando un dado è inferiore a 9 questo può essere trasformato in un 10. questa abilità può essere usata ogni giorno per un numero di volte pari alla propria competenza e viene recuperata dopo un riposo lungo.

Anche se i glitchling sono costrutti, è permesso loro di beneficiare di tutti quegli incantesimi di cura che non hanno effetto su questa tipologia di creature. La loro mente è incredibilmente analitica e permette loro di avere vantaggio sui tiri di intuizione e sui tiri salvezza per resistere agli effetti di charme.

Benché alati le loro ali non consentono un volo prolungato, ma durante il combattimento possono utilizzarle per avere una velocità di volo pari al loro valore di movimento sulla terra. Questo potere può essere utilizzato durante la fase di movimento per un numero di volte pari alla propria competenza e viene recuperato dopo un riposo lungo.

The Fate Domain

Questa nuova sottoclasse del chierico vi darà accesso al dominio del fato, una costante in grado di riecheggiare per tutto il multiverso. I chierici che utilizzano questo potere ricevono visioni e presagi sul futuro direttamente dalle proprie divinità.

Questo potere si traduce con la capacità di leggere e interpretare segni divini in oggetti o eventi mondani, come ad esempio il volo degli uccelli similmente a quanto avviene con l’incantesimo augurio. Il chierico del fato è in grado di legare temporaneamente la sua essenza con un’altra creatura e durante questo intervallo di tempo il personaggio è in grado di percepire l’esatta posizione dell’entità a cui è legato e curare o infliggere più danni a quest’ultima.

In combattimento chierico è anche in grado di manipolare i fili del destino per ottenere un vantaggio o uno svantaggio da utilizzare a sua discrezione; al sesto livello il personaggio è in grado di scoprire le difese di un avversario e può decidere se aumentare la difficoltà dei tiri salvezza contro gli incantesimi, oppure colpire con del danno extra.

All’ottavo livello questa sottoclasse può aggiungere il modificatore di saggezza al danno dei trucchetti, mentre al diciassettesimo il chierico una volta al giorno può lanciare gratuitamente l’incantesimo Previsione.