Se vi siete mai chiesti come portare al vostro tavolo di Dungeons and Dragons un personaggio che vi permetta di ricreare Rufy di One Piece. Ecco a voi una pratica guida che vi mostrerà tutti i passi da fare.

Dungeons And Dragons: la guida per poter giocare Rufy di One Piece

La guida che andrete a leggere ha fatto la sua prima apparizione presso cbr.com, riconoscendone il valore abbiamo voluto riproporvela nel nostro idioma, così da renderla accessibile a tutti i giocatori della penisola.

Per coloro che non conoscessero di chi stiamo parlando ecco una breve nota introduttiva. Monkey D. Rufy è a tutti gli effetti un personaggio molto potente, che ha ottenuto i suoi poteri dopo aver ingerito il Frutto del Diavolo: questo lo ha reso estremamente elastico e dotato di grande resilienza. Essendo il protagonista di un anime il suo potere e le cose che è in grado di fare potrebbero non essere del tutto ricostruibili in Dungeons and Dragons, dove il sistema di gioco (almeno in quinta edizione) impone un tetto di potere che non permette di arrivare oltre al 20° livello. Tuttavia l’ottima modularità del sistema di gioco permette di creare qualcosa che può andarci abbastanza vicino, permettendo di sopperire alle mancanze meccaniche con un po’ di interpretazione.

Quale specie scegliere

Rell Turner, l’autore della guida originale, puntualizza fin da subito che Monkey D. Rufy è a tutti gli effetti un essere umano, inizialmente uguale a tutti gli altri. Per introdurre fin da subito i cambiamenti dovuti al Frutto del Diavolo viene quindi consigliato di scegliere l’umano variante: il talento bonus e la competenza extra iniziale permetteranno di evidenziare gli effetti del frutto. A tal proposito l’autore consiglia di selezionare Robustezza per dare al nostro personaggio una dose extra di salute ad ogni livello e di scegliere Persuasione con abilità bonus: molte delle avventure vissute da Rufy girano attorno al trasformare i nemici in nuovi amici e compagni d’avventura

Che background scegliere

Qui l’autore (come del resto noi) non ha alcun dubbio: considerando l’ambiente dove si svolgono le avventure di One Piece, Monkey D. Rufy non può che essere un Pirata. Questo ha anche l’effetto bonus aggiuntivo di rinforzare anche quello che è l’obiettivo della vita del nostro amato eroe: diventare il Re dei Pirati. Inoltre con questo Background Monkey D. Rufy ottiene la competenza in Atletica, Percezione e mezzi acquatici, vale a dire navi e barche: tutte cose più che utili per qualsiasi avventuriero. Specialmente se punta a diventare il Re dei Pirati.

La classe

Chiunque abbia visto anche solo una puntata di One Piece ha ben chiara una cosa: Monkey non usa armi, preferendo risolvere gli scontri con i suoi (potentissimi) pugni. Ciò significa che un personaggio di D&D costruito per riportare Rufy sul tavolo dovrà necessariamente essere un monaco: questo gli permetterà di sfruttare al meglio le sue armi naturali. Inoltre, i monaci sono in grado di effettuare numerosi attacchi in un singolo turno grazie ad abilità come Attacco extra e Raffica di colpi, che si adattano allo stile di pugni estremamente veloce di Rufy.

Arrivato al 3° livello, il giocatore dovrebbe rivolgersi al manuale Calderone Omnicomprensivo di Tasha e scegliere Via del Sé Astrale come Tradizione Monastica. Questo garantisce al nostro Rufy di aumentare la portata dei colpi (grazie a Braccia del Sè Astrale). In seguito, con Corpo del Sè Astrale vede aumentare le proprie difese (simulando quindi il rimbalzare deo colpi subiti) e la potenza dei colpi inflitti (simulando invece la devastante forza dei colpi visti nell’anime). Andando avanti Sè Astrale Risvegliato permette di prolungare per molto tempo gli effetti della prima abilità ottenuta

Come distribuire le caratteristiche

Considerando che partiamo da un Monaco, la statistica primaria non potrà che essere la Destrezza: questo coincide anche con lo stile di combattimento di Rufy, basato su colpi veloci e potenti. La seconda caratteristica da potenziare dovrà essere invece il Carisma (così da valorizzare uno stile di gioco che punti a sottolineare il “potere dell’amicizia”) seguita da costituzione (così da aumentare la resistenza in combattimento). Al quarto posto metteremo Saggezza: questo sia per potenziare alcune delle Abilità ottenute sia per riprendere alcuni aspetti della natura di Rufy. In ultima posizione, a pari merito, troviamo Forza e Intelligenza. la prima risulterà poco utile in questa build basata sulla Destrezza; Quanto all’intelligenza: più volte abbiamo visto che Rufy si affidi a compagni più istruiti di lui per sapere le cose.