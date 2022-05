Parliamo di uno dei nemici più iconici presenti in Dungeons&Dragons, uno di quegli avversari che una volta nella vita ogni Dungeon Master vuole mettere di fronte ai propri Giocatori: Tiamat!

Dall’Enciclopedia Treccani:

Tiamat (bab. Tiāmtu) Grande divinità femminile babilonese, una delle figure cosmogoniche più eminenti della mitologia universale; di natura oceanica e acquatica (natura a cui rimanda anche il suo nome che letteralmente significa «mare, oceano»), insieme ad Apsū («Abisso») dà inizio alle generazioni divine.

Tiamat: chi è?

Alcune storie narrano che Tiamat sia nata da da Asgorath, sorella di Bahamut e Null, altre che sia nata, assieme a Bahamut, dal cadavere del padre di tutti i draghi Io. Tiamat non è in buoni rapporti con Bahamut contro il quale lotta da secoli ma con cui, ogni tanto, sembra si sia lanciata in impeti amorosi che hanno prodotto diverse progenie. Tiamat è venerata da tutti i draghi cromatici. Nel mondo di Dungeons&Dragons i draghi cromatici sono quelli cattivi, in perenne lotta con i draghi metallici, i draghi buoni.

Oltre che dai draghi Tiamat è venerata da uno stuolo di creature che si definiscono i suoi cultisti. Ma dei suoi cultisti a lei non interessa nulla, chiusa nella sua superiorità, menefreghismo e assoluto potere. Tiamat ha un corpo gigantesco, delle ali possenti, e possiede una testa per ogni colore primario delle specie di draghi cromatici più comuni: nero, blu, rosso, verde e bianco. Ogni testa è in grado di agire da sé e di sputare terribili soffi, ognuno diverso a seconda della testa da cui proviene. In più, la sua coda termina con un pungiglione velenoso in grado di abbattere le creature più resistenti.

Tiamat ha camminato tra i mortali diverse volte sotto tre aspetti, chiamati avatar o nemesi:

La Dama Oscura, una donna con lunghi capelli e occhi neri. Abbigliata con vesti tenebrose ha un sorriso seducente in grado di ammaliare chiunque la guardi.

Tchazzar, un dragone rosso, che ospitò una parte della divinità di Tiamat qunado fu uccisa da Gilgeam, durante il periodo conosciuto come Time of Troubles, nei Forgotten Realms.

La Regina Non Morta, una versione dracolich del Drago Cromatico.

Tiamat risiede abitualmente nei Nove Inferi, più precisamente nel primo strato dell’Avernus, dove protegge l’ingresso agli strati successivi. Non si sa bene come sia finita qui e quali obblighi la leghino al signore dei Nove Inferi Asmodeus, ma tra i due non scorre buon sangue. Collegato agli inferi aveva un suo rifugio anche nel piano di Dragon Eyrie che però è stato distrutto dalla Spellplague.

Tiamat: le origini

La prima apparizione di Tiamat risale al supplemento Greyhawk (1975) scritto da Gary Gygax e Robert Kuntz dove però viene solo citata come “Dragon Queen” e “The Cromatic Dragon“. Il nome Tiamat appare per la prima volta nel Monster Manual (1977) scritto da Gary Gygax dove viene già indicata la sua dimora: The Nine Hell, i Nove Inferi. Nel numero 38 della rivista Dragon, edita dalla TSR e organo ufficiale della casa editrice, viene insignita del titolo di Queen of Evil Dragonkind. Nel 1980, nel manuale Deities & Demigods viene citata quando si parla del dio babilonese Marduk certificando la sua connessione con la divinità mesopotamica Tiamat. Il ruolo di guardiana del primo strato dei Nove Inferi viene indicato da Ed Greenwood nell’articolo “The Nine Hells Part I” apparso sul numero di Dragon 75 (1983).

Tiamat nel frattempo appare anche nell’ambientazione di Dragonlance, col nome di Takhisis divinità del Male, sorella minore degli dei Paladine e Gilean. Sargonnas è il suo consorte e insieme hanno due figli, Nuitari e Zeboim. In realtà non è mai stato chiarito ufficialmente se nel mondo di Dungeons&Dragons Tiamat è Takhisis siano in effetti lo stesso “personaggio” ma la somiglianza è evidente ed è stata più volte sottolineata.

Arriviamo ad Advanced Dungeons& Dragons 2° Edizione, precisamente al manuale Monster Mythology (1992), in cui Tiamat viene descritta come una vera e propria divinità e vengono forniti diversi dettagli sul suo culto e i suoi chierici. Nel 1990 nel manuale Draconomicon vengono forniti anche i dettagli del suo ruolo come divinità nei Forgotten Realms.

Nella 5° Edizione di Dungeons&Dragons viene subito ripresa la sua figura in due avventure, Il Tesoro della Regina dei Draghi e l’Ascesa di Tiamat, che dettagliano come i suoi cultisti cerchino di portarla dai Nove Inferi nel Faerun. Ne esiste anche una riedizione in un unico volume, solo in lingua inglese, chiamata Tyranny of Dragons. Come indicato nel Manuale del Dungeon Master della 5° Edizione Tiamat è ancora considerata una divinità.

Cercate manuali di Dungeons & Dragons nuovi e da collezione o materiale dedicato al mondo del gioco di ruolo? A questo link potete trovare dalle ultime novità alle chicche introvabili pronte per essere spedite a casa vostra

Tiamat: il merchandising

Nel cartone animato di Dungeons&Dragons (1983-1985) Tiamat appare più volte come nemico ricorrente sia dei personaggi che di Venger. Recentemente le è stata dedicata una bellissima figure in scala 1:20 prodotta dalla Iron Studios che riprende la sua forma come appare nel cartone animato. Una miniatura le era già stata dedicata nel set War of the Dragon Queen (2006) e più recentemente la Wizkids/NECA l’ha riproposta in due versioni diverse: una in taglia “normale” e una in taglia enorme. Non poteva mancare anche la sue versione in edizione limitata dei Funko/POP! e la sua apparizione come carta multicolore nel set di Magic dedicato ai Forgotten Realms.