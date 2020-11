Dungeons & Dragons e regali: le idee TOP

Dungeons & Dragons è un prodotto che oramai vanta una storia ultra decennale, essendo stato pubblicato per la prima volta nel 1974. Negli ultimi anni sta conoscendo nuova fama e fortuna grazie a una 5° Edizione davvero ben fatta e facilmente approcciabile da tutti. Questo Natale ci saranno sicuramente un sacco di giocatori e di dungeon master in cerca di regali e quindi ve ne consigliamo qualcuno scelto fra la miriade di prodotti ufficiali disponibili.

I regali TOP per i fan di Dungeons & Dragons

Portachiavi a forma di d20 e Spille

Iniziamo dal classico “pensierino” per Natale, da regalare ai giocatori del proprio gruppo di gioco. Paladone ci viene incontro proponendoci delle belle spillette ufficiali di Dungeons & Dragons che vanno sui 6,00 Euro oppure, top del top, il portachiavi in metallo a forma di dado a venti facce, sui 10,00 Euro. Volendo può essere utile anche come arma di difesa personale!!!

Le tazze

La tazza oramai non può mancare in nessun luogo, sia questo di lavoro che a casa propria. E allora perché non approfittare delle tazze ufficiali di Dungeons&Dragons? Ne esistono sia prodotte dalla GB Eye che dalla Paladone. Vi consiglio quelle della GB Eye, stampate in maniera da poter essere usate senza problemi nel forno a microonde e lavabili in lavastoviglie.

Mappa cancellabile

Credo che sia il regalo migliore per ogni gruppo di gioco e sempre molto apprezzata: una mappa quadrettata cancellabile. Ci potrete scrivere sopra con i pennarelli indelebili, o anche con quelli permanenti, e poi semplicemente cancellare con uno strofinaccio e ricominciare d’accapo. Vi consiglio quella base di Pathfinder perchè grande, resistente, facilmente reperibile e dal giusto prezzo.

Improv GDR

Un manualetto non troppo lungo ma elegante e cartonato edito dai ragazzi di Need Games. Vi darà qualche consiglio e suggerimento su come rendere più interpretative e divertenti le vostre sessioni al tavolo. Un manuale da prendere, leggere e cannibalizzare: usate solo quello che vi serve e vi sentite per spassarvela ancora di più durante le sessioni.

Set di dadi in metallo

Uno dei miei motti è: non si hanno mai abbastanza dadi. Mai. E allora perchè non andare fuori dall’ordinario e acquistare un bel set di dadi in metallo? Attenzione a regalarli a giocatori che abbiamo il vizio di scagliargli in giro: potreste trovarvi la casa pieni di buchi! Scherzi a parte, ne è altamente sconsigliato l’uso su tavoli in legno o vetro. Ne esistono di vari colori e di diverse case produttrici, con prezzi che vanno dai 35,00 Euro a salire. Io vi consiglio quelli prodotti da Blackfire che vengono venduti in una elegante scatola di metallo.

Lampada forma di d20

Per il vero giocatore/nerd il team di Paladone, ancora loro, ha prodotto la lampada a forma di dado a venti facce che cambia colore. Una classica mood light, quindi una lampada dotata di una luce “calda”, da atmosfera, perfetta per illuminare le vostre serate. Non può mancare sul vostro comodino o su quello di un vostro amico/a. La si trova sui 36,00 Euro.

Un drago è per sempre: Tiamat

La Wizkids/Neca sta producendo una bella serie di miniature ufficiali di Dungeons & Dragons chiamata Nolzur’s Marvelous Miniatures. Ci sono pezzi che vanno dai 6,00 Euro a salire. Ma stiamo entrando in fascia regali top e quindi vi suggerisco qualcosa di più impegnativo: un bel drago, già dipinto. Perchè un drago è per sempre, e se poi stiamo parlando di Tiamat, la regina dei draghi malvagi, non potete farvela sfuggire.

Curse of Strahd Revamped

Un regalo di un certo spessore adatto ai Dungeon Masters di Dungeons&Dragons 5° Edizione: la versione deluxe, in una confezione a forma di bara, dell’avventura Curse of Strahd con all’interno una serie di add-on come i tarocchi, lo schermo dedicato e delle cartoline per invitare i vostri amici alla sessione di gioco. Prodotto dalla Wizards of the Coast, solo in lingua inglese.

Borsa per il Giocatore che non deve chiedere mai

Chiudiamo con un regalo molto bello e sopratutto utile: la borsa da gioco. Ne esistono anche in questo caso di varie misure e di diverse case produttrici. Personalmente vi consiglio la RPG Adventurer’s Bag prodotta dalla Enhance, pratica, resistente e molto elegante. Abbastanza grande per portare manuali, dadi, miniature e molto altro. Purtroppo non ha una distribuzione ufficiale in Italia e dovete recuperarla all’estero.