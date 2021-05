Dungeons & Dragons: il film sarà ambientato nei Forgotten Realms

Iniziano a emergere i primi dettagli sul film di Dungeons & Dragons, a quanto pare la pellicola sarà ambientata nei Forgotten Realms, una delle ambientazioni ufficiali più conosciute del gioco di ruolo pubblicato da Wizards of the Coast.

Dopo gli annunci sul cast principale che reciterà nella nuova avventura fantasy cinematografica, si comincia a parlare anche di dettagli di trama e ambientazione del film. La conferma del setting principale della pellicola è stata svelata direttamente da Wizards of the Coast, che nella serata di ieri ha annunciato la sua intenzione di dare vita alle celebrazioni per Drizzt Do’Urden (qui è disponibile il primo romanzo di R.A. Salvatore) , uno dei personaggi più amati e conosciuti dell’universo narrativo di D&D. Come parte di questo nuovo evento l’editore ha realizzato un video (potete vederlo qui) di presentazione dell’evento della durata di 22 minuti e un epico corto animato, narrato dall’inconfondibile voce di Benedict Cumberbatch.

Il video di presentazione, oltre a dettagliare maggiormente le celebrazioni di Drizzt, puntualizza che i progetti futuri di Dungeons & Dragons prevederanno un film e una serie tv, entrambe ambientate nei Forgotten Realms.

A tal proposito occorre puntualizzare che nei giorni scorsi online circolava una presunta sinossi del film, scovata da alcuni utenti all’interno del US Copyright Office’s website, l’archivio digitale del governo statunitense in cui le aziende depositano i diritti delle proprie produzioni. La sinossi in questione, che potete leggere di seguito, non è però da considerarsi ufficiale, in quanto diverse fonti ne smentiscono la sua effettiva veridicità, infatti al momento né Paramount né eOne hanno ancora diffuso una sinossi ufficiale. Quanto leggerete è da intendersi quindi come una probabile bozza, depositata presso l’ufficio legale per avviare le pratiche burocratiche legate alla produzione del film.

Un ex Arpista divenuto ladro fugge dalla prigione insieme alla sua compagna barbara per riunirsi con un mago senza talento e un druido, nuovo acquisto del gruppo, con lo scopo di cercare di portare a segno un colpo ai danni del truffatore che che ha derubato il bottino ottenuto dal gruppo in un precedente colpo e spedito in prigione i due protagonisti, diventando il Signore di Neverwinter. Il gruppo cerca quindi vendetta, ciò che non sanno è che il traditore è alleato di un potente Mago Rosso che ha in serbo qualcosa di molto più sinistro.

Il film di Dungeons & Dragons vedrà nel cast Chris Pine, Hugh Grant, Rege-Jean Page, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis e Justice Smith e sarà diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, registi di Game Night – Indovina chi muore stasera? e sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming. Le riprese sono in corso in Irlanda del Nord e la pellicola dovrebbe debuttare nelle sale il 3 marzo 2023.