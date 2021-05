Dungeons & Dragons: nuovo epico video su Drizzt narrato da Benedict Cumberbatch

Dungeons & Dragons ha recentemente pubblicato un epico video animato narrato dall’attore Benedict Cumberbatch che descrive in dettaglio l’origine dell’iconico ranger drow Drizzt Do’Urden. Il filmato, che può essere osservato su LegendofDrizzt.com e che noi vi condividiamo nel corso dell’articolo, segna l’inizio di una celebrazione estiva di Drizzt, che presenterà l’uscita del videogioco Dark Alliance e un nuovo romanzo sul personaggio scritto dal creatore R.A. Salvatore.

Quest’estate vedrà anche l’uscita del nuovo set di Magic: The Gathering Adventures in the Forgotten Realms, che conterrà più carte legate al mondo di Dungeons & Dragons e ovviamente ci sarà spazio anche per Drizzt. Il video animato di quattro minuti, scritto da Salvatore, è una rivisitazione delle origini del noto ranger, a partire dalla sua nascita nella città sotterranea di Menzoberranzan.

Per chi non lo sapesse, Drizzt è nato in un culto che adora la dea malvagia Lolth, ma il ranger rifiuta fin da subito gli insegnamenti di Lolth e fugge nel mondo di superficie. Nonostante le dure condizioni della sua nuova casa a Icewind Dale e la sua innata sensibilità alla luce solare, Drizzt alla fine trova una famiglia nella compagnia Bruenor Battlehammer insieme a Wulfgar e Cattie-brie e diventa un eroe per il popolo della sua nuova terra.

Il filmato in questione funge anche da apertura per un video più lungo pubblicato da Wizards of the Coast intitolato All Things Drizzt. Quest’ultimo si immerge molto più in profondità nel mondo del personaggio e presenta interviste con gli sviluppatori di Dark Alliance, nuovi dettagli sui prossimi romanzi di Legend of Drizzt e anteprime di tre carte Drizzt di Magic: The Gathering. Il video è ospitato dallo streamer TTRPG, vede la partecipazione di B. Dave Walters ed è il seguente:

Drizzt è probabilmente il personaggio più noto collegato a Dungeons & Dragons, il più famoso e popolare gioco di ruolo fantasy da tavolo. Il personaggio è apparso in molti romanzi, videogiochi e in innumerevoli articoli di merchandising. Anche se Drizzt non sarà al centro del prossimo film su Dungeons & Dragons con Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez e Rege-Jean Page, Wizards of the Coast ha anticipato che c’è in sviluppo uno show televisivo che potrebbe concentrarsi proprio sul popolare ranger. Se voleste conoscere il personaggio potreste iniziare a leggere la saga letteraria ufficiale in vendita su Amazon.