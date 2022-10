Wizards of the Coast sarà presente a Lucca Comics and Games 2022 con uno stand situato nel padiglione Carducci dedicato a Dungeons & Dragons, il celebre gioco di ruolo.

Presso lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, i fan potranno vivere l’emozione di provare l’esperienza di gioco di D&D, partecipando a brevi sessioni d’avventura pensate proprio per far conoscere ai nuovi giocatori il gioco di ruolo più bello del mondo, attraverso Draghi dell’Isola delle Tempeste, il nuovo Set Introduttivo di D&D.

Inoltre, saranno presenti per tutta la durata della manifestazione i D20 Nation, gruppo di creator appassionati di gioco di ruolo e vere e proprie personalità di spicco nel panorama italiano di D&D, sempre pronti e a disposizione per scambiare quattro chiacchiere e giocare con i fans. In aggiunta, durante i giorni della fiera, sempre presso lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, i D20 Nation condurranno anche un quiz su D&D a cui chiunque potrà partecipare, dimostrando la propria conoscenza del fantastico multiverso di D&D.

E per gli amanti di Dungeons & Dragons fin dai suoi albori, sarà possibile conoscere e scambiare quattro chiacchiere con Andrea Rossi, il “Master of Masters”, grandissimo esperto della vecchia scuola del GdR e del BECMI, le edizioni classiche di D&D, che hanno fatto la storia.

Lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, inoltre, sarà punto di partenza e di arrivo di un’avvincente caccia al tesoro, che sfiderà i fan a compiere alcune ardimentose missioni per le strade della fiera, nei luoghi legati a D&D. Infine, presso l’area shop dello stand, si potranno muovere i primi passi in questo affascinante mondo, acquistando il D&D Set Introduttivo Draghi dell’Isola delle Tempeste, oppure estendere la propria già profonda esperienza del gioco grazie a tutti i prodotti D&D disponibili all’acquisto.

Durante i giorni della fiera, altre sorprese e ospiti inattesi animeranno lo stand, in un clima di festa e a celebrazione del gioco di ruolo più conosciuto al mondo.

Nel frattempo, se volete portarvi avanti, potete già acquistare il nuovo Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste semplicemente cliccando su questo link.