Dungeons & Dragons: in arrivo un ristorante a tema

Il 2024 vedrà l’apertura di Griffin & Gargoyle, un ristorante a tema Dungeons & Dragons. Griffin & Gargoyle sarà un locale da 350 coperti che permetterà ai suoi avventori un’esperienza immersiva ispirata alle atmosfere del gioco di ruolo più famoso del mondo.

Questo nuovo ristorante a tema aprirà i suoi battenti a Lake Geneva in Wisconsin, una scelta di location davvero azzeccata e speriamo di buon auspicio, in quanto città natale di Gary Gygax, il leggendario autore di Dungeons & Dragons.

Il progetto Griffin & Gargoyle (qui la pagina Facebook ufficiale) è stato ideato da Daniel Colwell e Michael Paylor a partire dal 2016 e attualmente è alla ricerca di investitori e finanziamenti; se la questa fase preliminare dovesse concretizzarsi il ristorante tematico riuscirà ad aprire per la fine del 2024, giusto in tempo per le celebrazioni del 50° anniversario di Dungeons & Dragons.

Griffin & Gargoyle non si fregierà di una licenza ufficiale di Wizards of the Coast, ma coinvolgerà comunque i suoi ospiti in storie innegabilmente ispirate a D&D.

L’immersività delle avventure sarà garantita da un cast di attori professionisti che interpreteranno i vari personaggi con cui potranno interagire gli avventori. La trama che vedrà coinvolti gli ospiti sarà interamente incentrata sul ristorante: i visitatori, esplorando l’area, scoprendo indizi e interagendo con i png di Griffin & Gargoyle potranno scoprire la storia degli eroi che hanno fondato il ristorante.

Non sarà il Portale Sbadigliante (qui è disponibile il manuale Tales from the Yawning Portal), ma i clienti/giocatori avranno la possibilità sia di cenare, ma anche di esplorare l’area di gioco, che oltre alla sala ristorante ospiterà anche The Barbarian in the Basement, un’area in cui si potranno colpire dei bersagli con asce da lancio, un negozio di giochi nascosto chiamato “The Library” e un bar mixology a tema steampunk chiamato “The Gnome Alchemist”.

Nel ristorante saranno presenti anche sale per sessioni di gioco private in cui i visitatori potranno assumere un Dungeon Master professionista, un negozio di souvenir e la possibilità di ospitare anche eventi speciali e cerimonie.