Dungeons & Dragons: la nuova avventura sarà ambientata ad Icewind Dale

Durante l’evento live di beneficenza D&D Live 2020, Wizards of the Coast ha rivelato Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden, il nuovo supplemento per Dungeons & Dragons Quinta Edizione.

Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden sarà ambientato nei Forgotten Realms e precisamente nella parte più settentrionale e selvaggia del Faerûn, resa famosa dai romanzi di R.A. Salvatore e dall’omonimo videogioco di Bioware.

Chris Perkins (Senior Story Designer) e Jeremy Crawford (Lead Rules Designer) hanno descritto questa nuova campagna come una storia horror in cui i temi principali saranno l’isolamento, la paranoia e la segretezza.

In questa avventura i giocatori dovranno affrontare Auril, la Vergine di Ghiaccio e Dea del ghiaccio, del freddo e dell’inverno.

Auril sarà una presenza costante per tutta l’avventura, un nemico ricorrente che si presenterà ripetutamente, ma sotto forme diverse: i designer hanno rivelato che l’avventura conterrà numerosi set di statistiche, differenti a seconda dell’aspetto assunto dalla dea e delle situazioni in cui i giocatori la incontreranno.

Rime of the Frostmaiden sarà un manuale di 320 pagine che introdurrà alcune nuove meccaniche di gioco e utilizzerà il sistema delle quest presentato nell’Essential Kit. Le quest diventeranno “unità di misura”, per così dire, che scandiranno il passo dell’avventura e daranno la possibilità al Dungeon Master di decidere se utilizzare le singole avventure per sessioni “one shot” oppure mettere in scena la campagna integrale.

Tra le meccaniche introdotte in questo manuale sarà possibile trovare regole specifiche per gestire valanghe, bufere di neve e la sopravvivenza del party in condizioni estreme.

L’uscita di Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden è prevista per il 15 settembre 2020. Come è ormai consuetudine dei prodotti di Quinta Edizione il manuale sarà realizzato in due edizioni, Standard e Alt-Cover, ad un prezzo di 49,95 dollari per l’edizione Standard.

Oltre al manuale, Wizards of the Coast realizzerà anche Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden – Dice and Miscellany un set di dadi speciali che conterrà 11 dadi poliedrici (due d20, un d12, due d10, un d8, quattro d6 e un d4), una mappa di Icewind Dale e di Ten-Towns (i Dieci Comuni), venti carte con i ritratti e le descrizioni dei vari png e una scatola tira dadi.

Dice and Miscellany sarà disponibile a partire dal 15 settembre 2020 e avrà un costo di 29.99 dollari.