Dungeons & Dragons: quattro nuove opzioni fatate su Unearthed Arcana

Wizards of the Coast ha appena rilasciato un nuovo “volume” di Unearthed Arcana di Dungeons & Dragons.

All’interno troveremo quattro nuove opzioni la creazione dei personaggi e, più in generale, una “apertura” verso il mondo fatato del gioco di ruolo più famoso del mondo.

Ma prima di entrare nel dettaglio, diamo una piccola spiegazione di cosa sia Unearthed Arcana.

Si tratta di una serie di pdf contenente materiale che i game designer di Dungeons & Dragons desiderano mettere a disposizione della community così da poter effettuare dei playtest con una base di applicazione quanto più ampia possibile, rilevare tutti i feedback e i consigli e poterne così valutare meglio la possibilità di inserirli in future pubblicazioni. Si tratta quindi di materiale che, pur mantenendo una connotazione ufficiale, non è ancora convalidato l’uso nel circuito di gioco organizzato Adventurers League. Certo nulla vieta di giocarlo nelle proprie partite ed, anzi, è proprio questo lo spirito che caratterizza questa pubblicazione: allargare il ventaglio delle opzioni disponibili, ed eventualmente ottenere un feedback da una porzione quanto più ampia possibile della community di gioco.

Come anticipato in questa nuova incarnazione di Unearthed Arcana, sono state fornite quattro nuove “razze” da poter utilizzare per la creazione dei nostri alter ego.

All’interno del documento digitale troveremo infatti le le regole per poter giocare Fairy, Hobgoblin of the Feywild, Owlfolk e Rabbitfolk.

Come di consueto per le Unearthed Arcana ciascuna di queste opzioni introduce variazioni sul tema di qualcosa già visto o elementi completamente nuovi.

Fairy

A volere essere pignoli è l’unica razza, tra quelle qui proposte, il cui lignaggio può essere considerato realmente fatato. Questi esseri sono caratterizzati dall’innata capacità di volare e di poterlo fare anche fluttuando stazionari in una precisa posizione.

Inoltre dispongono di un limitato uso di alcune capacità magiche innate che, in un ecrto senso, le legano al mondo dei druidi (almeno per come queste sono impostate in Dungeon & dragons): una volta algiorno sarà possibile utilizzare gli incantesimi Fuoco Fatuo e Artificio Druidico

Hobgoblin of the Feywild

in origine provenienti dal Feywild, gli Hobgoblin sono diventati a tutti gli effetti abitanti del piano materiale, tuttavia capita che il loro antico retaggio possa riemergere.

in coloro in cui questo avviene sarà quindi presente una maggior capacità di resistenza agli incantesimi di ammaliamento che si traduce in un vataggio nel tiro salvezza per ressitervi o per porvi fine.

Inoltre, particolare a nostro avviso molto interessante, potranno utilizzare l’azione Aiuto un preciso numero di volte come azione bonus. Azione che avrà, nel loro caso, delle declinazioni specifiche. Ad esempio donando un quantitativo limitato, sia per quantità che per durata, di punti ferita, fornendo ad un alleato di ottenere un piccolo bonus di velocità o, ancora, infliggendo svantaggio in combattimento ad un avversario.

Owlfolk

La prima nuova razza introdotta con questa Unearthed Arcana. Come suggerisce il nome si tratta di una razza dai tratti da gufo.

Possono volare, vedere al buio in maniera molto più efficace di altre specie e ottengono di default la competenza in Furtività

Tratto aggiuntivo, ottengono la capacità di lanciare l’incantesimo “Visione del Magico” come rituale.

Rabbitfolk

L’altra novità qui presentata, sono un popolo di conigli ad andatura bipede che incarna, stando a quanto detto, lo spirito della libertà e del viaggiare.

Ottengono un bonus pari alla competenza nei tiri di iniziativa, competenza in Percezione e la capacità di applicare un incremento casuale alle loro prove legate a destrezza eventualmente fallite.

Ovviamente, visto il concept alla base, non poteva mancare la possibilità di effettuare salti: una volta a turno sarà possibile muoversi, gratuitamente, di 1d12 feet (quindi da 30 centimetri fino a circa 3,5 metri) con un balzo.

Come ormai da diverso tempo a questa parte, le nuove opzioni presentate sono allineate alle direttive introdotte con Tasha’s Cauldron of Everything: non sono quindi presenti bonus numerici alle caratteristiche.

Per maggiori informazioni potete scaricare il pdf di questa UA, in inglese, a questo link sul sito ufficiale di Dungeons & Dragons.

Chiudiamo con una domanda; il precedente volume di Unearthed Arcana era dedicato a razze “gotiche” e non morte, materiale che di fatto si è poi rivelato essere un’anteprima di quanto contenuto in Van Richten’s Guide to Ravenloft, annunciato non molto tempo dopo: che questo nuovo volume di Unearthed Arcana si rivelerà essere un indizio di quanto ci aspetta?