dV Giochi annuncia le prime novità di gennaio 2021

Siamo giunti ormai a dicembre e tra un mese esatto saremo nel nuovo anno. Nel 2021 si attendono tante novità e tra queste non possono mancare quelle riguardanti i giochi da tavolo con i primi annunci che arrivano proprio dalla casa editrice dV Giochi.

Il primo è Immagica, il gioco in cui tutta la famiglia si destreggia nell’arte misteriosa di decifrare gli incantesimi, interpretando segni e forme. Contemporaneamente, tutti i giocatori devono cercare sulle proprie plance gli ingredienti rappresentati nella carta incantesimo, e devono collegarli con il pennarello.

Lo scopo dei giocatori è di indovinare il prima possibile cosa stanno disegnando. Gli apprendisti immaghi possono giocare con la loro immaginazione e tentare di riconoscere la forma anche se non hanno collegato ancora tutti gli ingredienti. Appena un giocatore pensa di aver indovinato cosa sta disegnando, lo scrive in cima alla plancia e poi la volta a faccia in giù.

Gli altri giocatori adesso hanno solo 30 secondi per collegare gli ingredienti e scrivere la propria risposta. Chi ha indovinato e chi è stato più rapido guadagna delle stelle. Dopo l’ottavo turno, chi ha più stelle vince la partita. Le carte incantesimo sono divise in set, con livelli di difficoltà crescenti, per rendere la sfida sempre avvincente e per garantire un’esperienza di gioco soddisfacente anche ai giocatori più competitivi.

Immagica è ispirato al classico e popolare gioco “unisci i puntini”. Grazie alla breve durata di ogni turno e allo svolgimento in simultanea, una partita tira l’altra! Le regole intuitive e il tutorial iniziale garantiscono un approccio semplice e immediato alle prime partite che conquisterà anche i giocatori meno esperti. La scatola da gioco include plance plastificate cancellabili e lavabili, pennarelli, clessidra e ben 184 carte Incantesimo. Immagica è il gioco che diverte tutti: un mix di osservazione, manualità e velocità perfetto per sfide in famiglia e tra amici.

Ideazione: Olivier Mahy

Olivier Mahy Artwork: Guillaume Bernon

Guillaume Bernon N. giocatori: 2-4

2-4 Età: 8-99

8-99 Lingua: italiano

italiano Prezzo consigliato: 29,90€

29,90€ Data di uscita: gennaio 2021

Il secondo è 13 Indizi, uno dei giochi di deduzione più amati degli ultimi anni, torna disponibile in una nuova e accattivante veste grafica. La misteriosa atmosfera londinese che caratterizza i racconti gialli più amati sarà ancora una volta il setting dell’indagine.

I detective attorno al tavolo si interrogheranno per carpire preziose informazioni sul delitto. Chi per primo riuscirà a districarsi tra gli indizi e a indovinare assassino, luogo e arma del delitto, sarà campione di 13 Indizi! Ai componenti di gioco, caratterizzati da elevati standard qualitativi, si aggiungono due carte riepilogative, per un setup e un flusso di gioco ancora più immediati e intuitivi.

Ideazione: Andrés J. Voicu

Andrés J. Voicu Artwork: Giacomo Tappainer

Giacomo Tappainer N. giocatori: 2-6

2-6 Età: 8-99

8-99 Lingua: italiano

italiano Prezzo consigliato: 24,90€

24,90€ Data di uscita: gennaio 2021