dV Giochi: una campagna social e tante novità per Modena Play 2019

dV Giochi si presenta al Modena Play con una campagna promozionale social, un ampio spazio dedicato a BANG! e con le ultime novità lanciate sul mercato.

Dal 5 al 7 aprile 2019 anche dV Giochi sarà presente a Modena, in occasione di uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati ai giochi da tavolo e di ruolo: il Festival del gioco Modena Play, e per l’occasione lancia una campagna promozionale dal simpatico risvolto social attraverso cui i partecipanti potranno ottenere imperdibili offerte.

Grazie alla campagna PLAY Social Sale, infatti, dal 20 marzo al 3 aprile nella pagina Facebook di dV Giochi sarà indetta un’iniziativa dedicata ai giocatori in visita a Modena Play: al raggiungimento di determinati “stretch goal social” a colpi di Like saranno sbloccate alcune offerte speciali per gli acquisti allo stand dV Giochi.

Ovviamente, la presenza di dV Giochi al Modena Play offrirà ai convenuti molto di più: una distesa di tavoli da gioco e l’ampia area vendita saranno il palcoscenico di debutto per le nuove uscite e per gli altri titoli del catalogo dV Giochi.

Inoltre, sabato 6 aprile alle ore 11:00 gli appassionati del gioco di carte western BANG! si raduneranno al primo piano del polo fieristico modenese per conquistare l’accesso alla finale nazionale del Campionato di BANG!.

Sabato 6 e domenica 7 aprile, l’autore di BANG! Emiliano Sciarra accoglierà i giocatori e gli aspiranti playtester al tavolo da gioco con un prototipo di BANG! The Duel Renegade, la nuova espansione del gioco di duelli in arrivo nel secondo semestre 2019. I partecipanti riceveranno in omaggio esclusivi gadget a marchio BANG!.

Infine, i giocatori potranno provare alcune novità appena lanciate sul mercato:

Spyfall – Doppio Gioco è la nuova versione dell'apprezzato party game e consente di coinvolgere fino a dodici giocatori e permette di giocare con due spie. Spyfall Doppio Gioco trascinerà i giocatori nel mondo degli agenti segreti.

Bananagrams è un gioco di parole dal ritmo frenetico, adatto a tutta la famiglia. Le tessere-lettera sono racchiuse in un simpatico astuccio a forma di banana.

Deckscape – Dietro il sipario è il nuovo titolo della serie di giochi tascabili Deckscape, ispirata al fenomeno delle Escape Room. Il mazzo di gioco condurrà i giocatori lungo la trama di una "magica" avventura piena di trucchi da svelare, di enigmi da risolvere e di colpi di scena.

3 Segreti – Crimini nel tempo è il nuovo capitolo di 3 Segreti, la serie investigativa dedicata alle verità nascoste e ai crimini inconfessabili, che accompagnerà i giocatori in un viaggio temporale tra passato, presente e futuro.

I partecipanti a Modena Play potranno trovare lo stand dV Giochi al padiglione B nell’area B23.