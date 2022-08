È morto Wolfgang Petersen. A riportare la notizia è l’autorevole Deadline che conferma che il regista tedesco si è spento all’età di 81 anni lo scorso 12 agosto nella sua villa di Brentwood in California dopo una lunga malattia, un cancro al pancreas.

Wolfgang Petersen inizia a muovere i primi passi negli anni 60 a teatro e in televisivo. La sua prima regia cinematografica è del 1974 con Einer von uns beiden, un thriller psicologico tratto dal racconto omonimo di Horst Bosetzky. Segue nel 1981 Das Boot (U-Boot 96), tratto dal racconto di Lothar-Günther Buchheim, è un film di guerra ambientato quasi interamente in un sottomarino. È il film che lo pone all’attenzione del grande pubblico per lo stile spettacolare e per la precisione quasi documentaristica, la Seconda Guerra Mondiale inoltre è vista da soldati tedeschi e il film cerca di ribaltare lo stereotipo del soldato tedesco insensibile e crudele. Il film otterrà sei candidature all’Oscar tra cui miglior regia e miglior sceneggiatura.

A Petersen viene affidata quindi affidata la regia, nel 1984, de La storia infinita: si tratta della produzione tedesca più costosa del dopoguerra (60 milioni di marchi) e che diventerà un successo di critica e pubblico. Sull’onda del successo, arriva la chiamata da Hollywood: nel 1985 realizza Il mio nemico, per la 20th Century Fox, un film di fantascienza tratto dal romanzo di Barry B. Longyear, sull’amicizia creatasi tra un umano e un alieno in tempi di guerra galattica.

Seguono Prova schiacciante nel 1991, dove si cimenta anche alla sceneggiatura, Nel centro del mirino del 1993 con Clint Eastwood, Virus letale del 1995, Air Force One del 1997 con Harrison Ford, La tempesta perfetta del 2000 con George Clooney, il kolossal Troy del 2004 con Brad Pitt e infine il disaster movie Poisedon del 2006 che chiude la sua carriera ad Hollywood.