Ecos: gli elementi plasamano un nuovo mondo in questo gioco in scatola

In Ecos, nuovo worldbuilding game di Alderac, sarete chiamati a plasmare il mondo a vostro piacimento

Alderac annuncia Ecos, il suo nuovo gioco in scatola di tipo worldbuilding, ideato dal game designer John D Clair, Illustrato da Sabrina Miramon e le grafiche di Matt Paquette.

In Ecos i giocatori ricopriranno il ruolo di forze della natura, con l’obiettivo comune di plasmare il pianeta, ma contraddistinte da un forte ego e contrapposte per visioni diverse del mondo.

I giocatori avranno quindi l’opportunità di creare di nuovo una parte del mondo. Quali paesaggi, habitat e animali faranno prosperare?

Ecos sarà un gioco per 2-6 giocatori, dalla durata di circa un’ora, caratterizzato dalle azioni simultanee dei suoi partecipanti.

In ogni round i giocatori dovranno utilizzare i token elemento per plasmare la propria parte di mondo per dare vita ad un proprio continente. Posizionare in maniera strategia le proprie tessere farà guadagnare punti vittoria, che al termine del gioco decreteranno il vincitore.

Ecos avrà un costo di 59,99$ e uscirà, in inglese, ad ottobre 2019. All’interno di ogni scatola potrete trovare: 6 Dial token, 75 tessere mappa, 15 token montagna, 25 token foresta, 66 cubi energia (e relativo contenitore), 6 cubi segna punti, il tabellone segna punti, 105 carte, 102 token animali (e 2 contenitori), 40 pietre elementali, un sacchetto per riporre gli elementi e il libro delle regole.