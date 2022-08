A sessant’anni dalla sua nascita, finalmente stiamo per scoprire le vere origini dei poteri di Spider-Man. Marvel Comics ha infatti annunciato che nell’annunciata serie Edge of Spider-Verse verranno spiegate le origini dei poteri del Tessiragnatele e di tutti i Ragni visti nel Marvel Universe, introducendo nientemeno che la divinità primordiale che ha conferito a tutti loro i caratteristici poteri da Ragno. Le origini di Spider-Man sono state riscritte diverse volte nei sei decenni di vita del personaggio, arrivando a collegare i poteri di Parker a divinità totemiche e costrutti del multiverso dando vita alla cosidetta Tela della vita, che conferisce i poteri ai Totem-Ragno. Ma è solo con Edge of Spider-Verse che finalmente verranno svelate le divinità responsabili dei poteri di Parker.

Edge of Spider-Verse svelerà finalmente le vere origini dei poteri di Spider-Man e dei Ragni del multiverso

Quando negli anni ’60 il timido Peter Parker divenne Spider-Man, l’origine dei suoi poteri venne ricondotta al morso di un ragno radioattivo, che con il suo veleno riscrisse il codice genetico di Parker conferendogli i suoi straordinari poteri. Solo quarant’anni dopo, con Michael J. Straczinsky, vennero introdotti nel mito dell’Arrampicamuri i Totem-Ragno, entità del multiverso legati da una forza mistica nota come Tela della vita. Queste entità semi-divine potevano scegliere individui nel multiverso da utilizzare come propri avatar, una spiegazione che è alla base delle origini dei poteri di Spider-Man e degli altri Ragni. Quello che non era mai stato spiegato, almeno sino ad ora, era l’origine della Ragnatela della Vita e del Destino.

Nelle anticipazioni di Edge of Spider-Verse #2, vediamo Spiderling, alias Anna-May Parker (figlia di Peter e MJ di un’altra dimensione rispetto a Terra-616), che nel suo ruolo Tessitricie, ossia colei che veglia sulla Tela della Vita, incarico assunto al termine della saga di Spidergeddon, entra in contatto con il Primo Filamento, ‘la prima ragnatela mai tessuta’, che le offre una visione della nascita dello Spider-Verse. Anna vede così un gruppo di divinità del Marvel Universe, tra cui Seth, Bast e Khonshi, affiancati da una giovane donna senza nome che sfoggia un sigillo a forma di ragno.

Considerata la compagni di questa figura femminile, si può immaginare che si tratti di una divinità legata al mito dei Ragni. L’unico riferimento a una potenziale divinità era stato fatto da uno dei totem, Ezekiel Sims, che aveva identificato la forza creatrice dei Ragni nella divinità africana Kwaku Anansi, che nella sua ricerca dell’illuminazione era trascesa nella forma della Grande Tessitrice, assumendo sembianza arcanidi, e creando la Tela della Vita.