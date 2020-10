Edizioni Star Comics sarà presente a Lucca Changes con una serie di appuntamenti in streaming, adeguandosi alla nuova veste della kermesse che ha visto potenziare l’offerta di contenuti fruibili a distanza nel pieno rispetto delle norme anti-contagio contro il Coronavirus, e per offrire ai lettori conferenze, presentazioni, approfondimenti e intrattenimento e senza rinunciare neanche alle pubblicazioni in anteprima.

Edizioni Star Comics a Lucca Changes – le anteprime

Ecco i volumi speciali in uscita in concomitanza di Lucca Changes.

Demon Slayer 10 di Koyoharu Gotouge con un set di quattro segnalibri in PVC in regalo

di Koyoharu Gotouge con un set di quattro segnalibri in PVC in regalo Edens Zero 7 di Hiro Mashima con uno speciale set di due cartoline in allegato

di Hiro Mashima con uno speciale set di due cartoline in allegato My Hero Academia 25 di Kohei Horikoshi con l’acquisto del quale sarà possibile avere uno sconto per la proiezione, dal 12 al 18 novembre, del film My Hero Academia – The Movie 2: Heroes Rising

Gli albi saranno disponibili in tutte le fumetterie che hanno all’iniziativa insieme alle novità di novembre come Doraemon Volume 0 di Fujiko F Fujio, volume che celebra il cinquantenario dell’adorabile gattone robot con una raccolta dei primi episodi ufficiali dell’opera con approfondimenti e contenuti inediti; One Piece Novel A 1 di Sho Hinata ed Eiichiro Oda, il romanzo spin-off della nota serie che racconta il passato di Ace dalla sua partenza dal mare orientale fino all’ingresso nel Nuovo Mondo; il tratto dal film di successo di Weathering With You 1 di Makoto Shinkai; Savage Season 1 di Mari Okada e Nao Emoto, un avventuroso passaggio all’età adulta, tra la scoperta della sessualità e i turbamenti dell’età adolescenziale. Infine sarà disponibile Olympia Kyklos 1 di Mari Yamazaki, una nuova e avvincente serie che, nell’anno in cui la fiamma olimpica è rimasta spenta, ci fa viaggiare dalle origini dei famosissimi giochi fino a Tokyo 1964, l’anno in cui la più nota manifestazione sportiva sbarcò in Asia.

Edizioni Star Comics a Lucca Changes – gli annunci

Tornerà l’attesissimo spazio dedicato alle future novità editoriali targate Edizioni Star Comics che quest’anno saranno movimentati da un esilarante e toccante incontro-scontro fra Italia e Giappone con una guest star d’eccezione: la stella nascente della scena stand-up comedy italiana Yoko Yamada. Appuntamento quindi alle ore 12:30 del 30 ottobre presso l’auditorium San Girolamo per sapere cosa ci riserveranno i prossimi mesi.

Edizioni Star Comics a Lucca Changes – gli eventi

Eccovi un piccolo calendario con tutti gli eventi con la partecipazione di autori italiani e stranieri della scuderia Edizioni Star Comics.

Giovedì 29 ottobre alle ore 20:00 l’appuntamento sarà – in streaming sulla piattaforma di Lucca Changes – con Memeco Arii: l’acclamata mangaka autrice dei Boys Love di grande successo Hitorijime My Hero e Hitorijime Boyfriend si esibirà in un live drawing in esclusiva per i suoi fan italiani, in cui disegnerà utilizzando la tecnica digitale e ci racconterà di lei, della sua professione, delle sue opere.

Sabato 31 ottobre alle ore 20:00 in streaming sui canali della manifestazione, Edizioni Star Comics andrà dietro le quinte di Edens Zero in una chiacchierata con Hiro Mashima, il celeberrimo mangaka giapponese. L’autore di best seller di calibro internazionali come Rave – The Groove Adventure, Fairy Tail e il succitato Edens Zero, si racconterà ai fan italiani in un’intervista esclusiva in cui ci svelerà curiosità sul suo lavoro, sulla sua vita privata e sui suoi segreti di mangaka.

Andremo anche A scuola di fumetto, questo il titolo dell’appuntamento in streaming di sabato 31 ottobre alle ore 15:00 con Fiore Manni, Michele Monteleone e Ilaria Catalani. Uno showcase in compagnia degli autori di Mask’D -The Divine Children per vedere come nasce un’opera dall’idea alla matita.

Il nuovo alleato di Lucca Changes: 3Labs

3Labs sarà partner tecnico d’eccezione per affrontare l’offerta digitale di Lucca Changes! 3Labs è l’editore di Tom’s Hardware, MobileLabs, OfferteLabs, MotorLabs, GameDivision, Cultura Pop, B2BLabs, SpazioGames, TechRadar Italia, TrueMetal, e funge da network per influencer attivi su tutte le principali piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok, Twitch e Facebook.

Andrea Ferrario, AD di 3Labs ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare a questa rivoluzionaria edizione di Lucca Comics & Games; metteremo a disposizione tutta l’esperienza come editori maturata in anni di gestione di molteplici siti di informazione e come agenzia di management di talenti con milioni di followers.

Roberto Buonanno, titolare di 3Labs ha aggiunto:

Da visitatore assiduo di Lucca Comics & Games per me è un sogno supportare, con la mia azienda, Lucca Changes e lavorare a una nuova frontiera degli eventi online, partecipata e universale.