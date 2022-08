Anche l’Italia ha partecipato alla produzione degli effetti visivi di Thor Love and Thunder: la società EDI Effetti Digitali Italiani ha curato oltre 60 inquadrature del film Marvel diretto da Taika Waititi e con protagonista Chris Hemsworth. L’azienda in questione, lo ricordiamo, è anche vincitrice degli ultimi due David di Donatello: il primo nel 2021 è andato a Stefano Leoni ed Elisabetta Rocca per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e il secondo nel 2022 a Stefano Leoni per Freaks Out.

Tra le scene principali a cui ha lavorato il team di EDI, con la supervisione di Elisabetta Rocca e Stefano Leoni, citiamo quelle in cui il protagonista Chris Hemsworth si trova sulla cima della montagna in meditazione: lì è stato creato lo sfondo in 3D e l’atmosfera paradisiaca. Tra l’altro, i movimenti di Thor che prende il volo sulla sua ascia è sempre opera della società, insieme alla sequenza in cui l’eroe va a trovare Jane Foster in ospedale. Gli effetti visivi di quest’ultima scena sono quasi impercettibili perché in realtà l’attore non aveva addosso l’armatura e di conseguenza è stata ricreata in 3D in un secondo momento per l’occasione e sovrapposta al suo corpo per tutta la durata della sequenza.

Francesco Grisi, ceo di EDI, ha commentato così la collaborazione con i Marvel Studios:

È un primo passo in questo universo al quale accedono solo un gruppo ristretto di società. Ciò dimostra che la qualità italiana non è seconda a nessuno e che l’efficienza che possiamo dare noi è anche superiore a quella a cui sono abituati i grandi Studios di Hollywood. È stato molto interessante collaborare con le altre aziende coinvolte nella realizzazione dei vfx per scambiarci asset e contributi. Il sentirsi parte della community internazionale, che è dietro a questi film, è stato estremamente motivante e illuminante sui risultati che si possono raggiungere grazie alla collaborazione tra talenti di questo livello. Realizzare le mirabili gesta dei supereroi è l’apoteosi della nostra creatività, è l’ecosistema dove il nostro lavoro diventa fondamentale

Francesco Grisi non ha mancato di parlare dei suoi lavori passati per Warner Bros e altri studi di grande rilevanza nel settore:

Per poter lavorare sui film di questo tipo 28 anni fa sono andato in Francia e, tra le varie cose, ho avuto l’onore di lavorare su Batman e Robin, Fight Club e The Cell. Ventuno anni fa, quando ho aperto EDI insieme a Pasquale Croce, potevamo solo sognare di arrivare a realizzare gli effetti di un film di supereroi qui in Italia. Ma oggi posso dire con orgoglio stiamo fornendo vfx per due dei più attesi film di questo tipo del 2022 per i due più grossi studios.

Infine, segnaliamo che EDI ha creato Accædi, la scuola di formazione ai mestieri degli effetti visivi:

Stiamo progettando vari corsi a livello internazionale per migliorare ulteriormente il livello della professionalità in Italia.

