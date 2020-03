Eldritch Horror: in arrivo una nuova espansione e un lieto ritorno

Giochi Uniti ha annunciato in questi giorni l’uscita in italiano dell’espansione Cities in Ruin, per il gioco da tavolo Eldritch Horror (di cui potete leggere la nostra recensione), con il titolo provvisorio e non ufficiale di Città in Rovina. Accanto a questa tanto attesa uscita, sarà ristampata anche l’espansione Leggende Perdute, molto amata dagli appassionati del gioco ma, ahimè, esaurita da tempo.

Come ci segue regolarmente già saprà, Eldritch Horror è recentemente tornato sugli scaffali dei negozi specializzati in giochi da tavolo dopo un’assenza durata circa un paio di anni, per venire incontro alle continue richieste del vasto numero di appassionati di questo bellissimo prodotto, incentrato sugli orrori lovecraftiani.

Con questo annuncio, quindi, Giochi Uniti ribadisce il pieno supporto al prodotto. Quelle che saranno pubblicate sono due espansioni “piccole” e vedranno la luce entro la fine del 2020. Vediamole nel dettaglio.

Città in Rovina

Con questo titolo, ancora non ufficiale, verrà probabilmente chiamata l’edizione italiana di Cities in Ruin, la settima espansione uscita per Eldritch Horror, ancora inedita in Italia. Si tratta di un’espansione “piccola” e introdurrà nel mondo di Eldritch Horror quattro nuovi investigatori, una serie di nuovi mostri e carte incontro. La presenza del nuovo Grande Antico Shudde M’ell, l’immenso Ctoniano, porterà una svolta distruttiva al gioco, sotto forma di catastrofi mortali.

Violenti terremoti contorceranno le città tramutandole in rovine irriconoscibili, tifoni torrenziali sradicheranno le coste, mentre sotto la Terra qualcosa di antico si agita. Shudde M’ell, Il Cataclisma che Viene dal Basso, si avvicina sempre più e distruzione e rovina sono i suoi araldi.

Leggende Perdute

Leggende Perdute è la prima espansione storica di Eldritch Horror, molto amata dagli appassionati del titolo per l’alta dose di variabilità che aggiunge al gioco base. Andata esaurita ormai da tempo, ora tornerà finalmente disponibile per chi non l’avesse ancora fatta propria, con il vantaggio di avere corrette anche le poche carte errate presenti nella precedente edizione.

In Leggende Perdute, quattro nuovi investigatori, con l’aiuto di potenti nuovi incantesimi, risorse e nuovi potenti artefatti, dovranno correre ancora una volta in giro per il mondo per impedire la distruzione dell’umanità a opera del nuovo Grande Antico Yig e del Popolo Serpente che lo adora.

Oltre ad aver ristampato la scatola base, Giochi Uniti ha già rilasciato, nei mesi scorsi, altre due espansioni che erano inedite in Italia: Segni di Carcosa (di cui potete leggere la nostra recensione) e I Reami del Sogno (di cui potete leggere la nostra recensione).