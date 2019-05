Emilia Clarke racconta cosa vorrebbe in un eventuale remake de Il Trono di Spade 8

Tra i vari commenti che arrivano dal cast e dallo staff della serie, quello più particolare riguarda Emilia Clarke, che nella serie tv interpreta Daenerys Targaryen.

Mentre Il Trono di Spade è ormai concluso (almeno lo show televisivo), in rete impazza una petizione per far girare di nuovo questa ottava stagione. Tra i vari commenti che arrivano dal cast e dallo staff della serie, quello più particolare riguarda Emilia Clarke, che nella serie tv interpreta Daenerys Targaryen.

Durante un’intervista al New Yorker, l’attrice ha detto di non conoscere questa petizione, ma alla richiesta ha risposto con un’opinione decisamente lontana dal diniego assoluto:

Oddio. Posso parlare solo per Daenerys e per le persone con cui interagisce nella serie tv. Sarebbe bello avere più scene insieme a Missandrei e soprattutto con Cersei. Aggiungerei più scene con Verme Grigio e Missandrei. Il genocidio era scontato, eravamo sicuri che sarebbe successo. Forse qualche scena d’approfondimento per scoprire meglio le storie che alcuni personaggi possono raccontare.Penso che sia bello avere 10 minuti in cui due personaggi si parlano, ne avrei volute di più, ma non sono nella posizione di criticare i geni che hanno scritto otto stagioni piene di cose meravigliose.

Ricordiamo che anche David Benioff, uno dei due showrunner, ha commentato questa petizione e le critiche sul finale:

Abbiamo parlato del finale fin dal principio. Una buona storia non è buona se ha un finale cattivo. Certamente ci preoccupiamo. Rimane comunque parte del divertimento vedere le persone discuterne. Ho amato il modo in cui David Chase ha chiuso i Soprano. Ero una di quelle persone che pensavano che la tv si fosse rotta. Andai a vedere i cavi, e non credevo che proprio in quel momento la mia televisione mi avesse abbandonato. Penso che quello fosse il finale perfetto per la serie. Molte persone però lo hanno odiato e ne ho discusso molto con tanta gente. Tutti avevano vari argomenti, ma la cosa più importante è che si sentivano traditi, e non è del tutto sbagliato. Per me però ha funzionato. Una volta che sfuma sul nero, nessuno sa come va a finire, e questo è geniale. L’unica cosa triste è che nessuno potrà rifare quel finale di nuovo.