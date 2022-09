Si è conclusa la 74° notte degli Emmy Awards 2022, una tre ore che ha visto al centro numerosi ospiti. Il ritmo della serata è stato serrato e tra i grandi protagonisti abbiamo trovato produzioni del calibro di Ted Lasso, Squid Game e Succession. Tra gli ospiti c’era anche Zendaya, che durante la serata è entrata nella storia degli Emmy grazie alla sua seconda vittoria come attrice protagonista nella serie Euphoria (è diventata la più giovane vincitrice di due premi).

Come dicevamo, tra i protagonisti della serata troviamo Succession di Hbo che con ben 25 nomination all’attivo ha vinto ben due premi. Il primo è il premio per la miglior serie drammatica mentre il secondo è quello per il miglior attore non protagonista (Matthew MacFayden).

E poi ancora c’è Ted Lasso, che con 20 nomination ha portato a casa il premio come miglior commedia, miglior attore protagonista e attore non protagonista. La lunga lista continua poi con Squid Game di Netflix, che ha vinto il premio per la miglior regia per l’episodio Red Light, Green Light e quello relativo al miglior attore protagonista.

La lista completa dei vincitori

Di seguito condividiamo con voi la lista completa di tutti i principali vincitori Emmy Awards 2022

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie commedia: Ted Lasso

Miglior mini serie : The White Lotus

Miglior attore in una serie drammatica: Squid Game (Lee Jung-jae)

Miglior attrice in una serie drammatica: Euphoria (Zendaya)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Succession (Matthew Macfadyen)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Ozark (Julia Garner)

Miglior attore protagonista in una commedia: Ted Lasso (Jason Sudeikis)

Miglior attrice protagonista in una commedia : Hacks (Jean Smart)

Miglior attore non protagonista in una commedia: Ted Lasso (Brett Goldstein)

Miglior attrice non protagonista in una commedia: Abbott Elementary (Sheryl Lee Ralph)

Attore protagonista in una miniserie o in un film tv: Dopesick (Michael Keaton)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv: The Dropout (Amanda Seyfried)

Miglior attore non protagonista in miniserie o film tv: The White Lotus (Murray Bartlett)

Miglior attrice non protagonista in una mini serie film tv: The White Lotus (Jennifer Coolidge)

Miglior reality: Lizzo’s Watch Out for the Big GIRLS

Miglior talk show: Last Week Tonight With John Oliver

Miglior varietà: Saturday Night Live