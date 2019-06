Record di vendita per “Eren Titan vs Armored Titan” prodotto da Figurama Collector

Come era prevedibile la Figurama Collector è arrivata a detenere un nuovo record. Il diorama di Eren Titan vs Armored Titan per la linea Elite Exclusive Statue è andato sold out in meno di 24 ore dalla messa in commercio. Un diorama che si può definire come “epico” che raffigura lo scontro tra Eren (nella sua forma da gigante) […]

Come era prevedibile la Figurama Collector è arrivata a detenere un nuovo record. Il diorama di Eren Titan vs Armored Titan per la linea Elite Exclusive Statue è andato sold out in meno di 24 ore dalla messa in commercio.

Un diorama che si può definire come “epico” che raffigura lo scontro tra Eren (nella sua forma da gigante) contro l’Armored Titan. Nel diorama è stata anche inserita, ovviamente in scala, anche Mikasa con la sua tenuta e le sue iconiche cinghie d’acciaio pronta a decapitare l’Armored Titan.

I dettagli di questa opera sono oggettivamente incredibili come ormai ci ha abituato lo scultore Caleb Nefzem, che per la Figurama Collector ha realizzato anche il diorama di Devilman vs Amon.

Le dimensioni di questo diorama sono davvero importanti, infatti parliamo di 70 cm di altezza e 73cm di larghezza. Venduto ad un prezzo di listino di 1410$ il diorama ha registrato un completo sold out delle 850 copie prodotte.

Attack on Titan (Shingeki no kyojin) o meglio come da noi conosciuto con il nome di L’attacco dei giganti ha riscosso un successo enorme in tutto il mondo sin dalla sua prima uscita nel lontano 2009. Un successo arrivato anche nel nostro paese grazie al manga pubblicato da Planet Manga, un etichetta di Panini Comics.

Ad ogni modo se siete fra gli appassionati che vorrebbero portarsi a casa una copia del prodotto non perdete le speranze perché vi potete inserire in una apposita waiting list e sperare che una copia si liberi. E’ disponibile infatti un link al quale registrarsi per provare ad aggiudicarsi una copia del diorama. Vi segnaliamo anche che inserendo il codice “toyzaot” potrete godere di uno sconto di 40$ che verrà applicato al prezzo finale.

Ad oggi questo è sicuramente uno dei prodotti più costosi dedicati al manga “L’attacco dei giganti” ed una rappresentazione fedele dei personaggi dedicata gli amanti delle statue. Siamo sicuri che visto il successo di questa produzione anche altre case sfrutteranno il successo di questa licenza per annunciare molti altri prodotti.