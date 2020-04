Eternals: la lista dei Funko POP! svela i villain del film!

Ultimamente stanno emergendo una serie di notizie legate all’Universo Cinematografico della Marvel, e di conseguenza di tutti i lungometraggi ad esso collegati. Infatti, proprio in queste ore, un documento interno di Funko POP! avrebbe rivelato tutti i nuovi personaggi degli Eternals, uno dei prossimi film che debutteranno il prossimo anno.

La notizia in questione ha come fonte un’immagine condivisa nelle ultime ore su Twitter, che ha rivelato appunto la presenza di Arishem, vale a dire un personaggio di spicco tra gli Eternals, conosciuto dagli appassionati dei fumetti come “il giudice”. Si tratta di un essere superiore, capace di dare un giudizio sulle specie e pianeti presenti nell’universo. Il documento, inoltre, include altri nomi di spicco nella fila degli Eterni, vale a dire Ikaris, Sersi, Thena, Gilgamesh, Kingo, Sprite, Druid, Makkare, Ajak, Phastos e Kro.

Come abbiamo accennato in questo articolo, Eternals è un lungometraggio che debutterà il prossimo 12 febbraio 2021, e sarà diretto da Chloé Zhao. L’intera pellicola è basata su una sceneggiatura firmata da Matthew K. Firpo e Ryan Firpo. Il cast, invece, include nomi del calibro di Angelina Jolie e Kit Harington, che vestiranno i panni rispettivamente di Thena e Dane Whitman.

Insomma, le aspettative sono molto alte per il prossimo progetto di Marvel e Disney, considerando la conclusione della Fase 3 degli Avengers e il successo dei singoli personaggi dei fumetti. Naturalmente, seguiranno costanti aggiornamenti sulla vicenda, continuate a seguirci.