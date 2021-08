Eternals, il trailer finale risponde a un importante quesito dei fan

Durante la giornata di oggi, Marvel Studios ha pubblicato il trailer finale di Eternals, il nuovo film dell’MCU in arrivo nelle sale durante il prossimo mese di novembre di quest’anno, diretto dal premio Oscar Chloé Zhao. Il video, visionabile poco più in basso, introduce i protagonisti del film che danno il nome alla pellicola, gli Eterni, spiegando anche e soprattutto il motivo per cui questi nuovi eroi non sono mai intervenuti nelle vicende che hanno interessato le varie Fasi del Marvel Cinematic Universe.

Nel filmato, della durata di circa tre minuti, vengono mostrate varie sequenze inedite del film di Zhao, inclusi alcuni epici scontri. Il trailer inizia spiegandoci le conseguenze delle azioni degli Avengers dopo gli eventi visti in Endgame (qui in offerta speciale), spiegando perché gli Eterni non hanno preso parte alla lotta contro Thanos, oltre a tutte le altre battaglie viste al cinema o nelle serie TV. Il perché risiede nel fatto che gli Eterni sono stati istruiti a non interferire in alcun conflitto appartenente alla razza umana, a meno che i Devianti non fossero direttamente coinvolti nella diatriba. Sembra però che proprio l’ultima battaglia dei Vendicatori contro il Titano Pazzo abbia risvegliato i loro storici avversari, costringendo gli Eterni a riunirsi ancora una volta.

Nei fumetti originali Marvel Comics, gli Eterni sono esseri straordinari creati milioni di anni fa a seguito di alcuni esperimenti dei Celestiali. Simili in tutto e per tutto agli umani, questi eroi sono però in possesso di abilità straordinarie come la capacità di volare, una forza sovrumana, il teletrasporto e il controllo della mente. La loro influenza nel corso della storia ha segnato civiltà come gli antichi romani, i guerrieri greci e i popoli norreni.

Nel cast di Eternals, basato su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo e atteso nelle sale italiane il prossimo 3 novembre 2021, troviamo Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry (Phastos), Gemma Chan e Kit Harington.